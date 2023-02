¿Respuesta incómoda? Abadía mencionó a Linda y a una jugadora ‘vetada’

El fútbol femenino en Colombia en los últimos años ha venido en crecimiento y con la incorporación de Linda Caicedo en el Real Madrid, se confirma el buen momento que atraviesa esta importante categoría.



Con respecto a la contratación de Linda Caicedo, el técnico de la Selección Colombia Femenina de mayores, Nelson Abadía, habló en una entrevista con Caracol Radio, sobre la jugadora juvenil y luego también se refirió a futbolistas históricas como Isabella Echeverri quien hace unos días decidió retirarse del fútbol profesional.



“Es un paso importante para el fútbol colombiano, no solamente el femenino, sino en general. Es relevante tener esa clase de situaciones futbolísticas como la que se le está dando a Linda, es placentero para el fútbol femenino”, dijo Abadía sobre la estrella del Real Madrid



Después de sus declaraciones, Isabella Echeverri a través de su cuenta en Twitter le respondió a Abadía por haberla mencionado tras muchos años sin haber hablado de ella, pues hay que recordar que la defensora en varias oportunidades mencionó que fue ‘vetada’ del seleccionado por orden de los directivos y pidió que se le dé oportunidades a más jugadoras destacadas para que siga creciendo el fútbol femenino en Colombia.



“Creo que es la primera vez que dice mi nombre desde hace 2 años y siento que solo es porque ya no me puede convocar Espero que se pronuncie así de las demás jugadoras que se han ganado por lo menos, una oportunidad en la selección”, dijo contundente Isabella Echeverri.





Por ahora, la Selección Colombia femenina seguirá preparándose de cara al Mundial femenino que se disputará en Australia y Nueva Zelanda entre el mes de julio y agosto.