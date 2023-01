Brasil se decantaría por DT extranjero: reunión inminente en Europa

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) sigue planeando lo que será el próximo seleccionador en el combinado nacional. Asoman importantes nombres europeos para dar el gran golpe de un director técnico extranjero y no brasileño tomando las riendas del país. Con el inicio de las Eliminatorias de la CONMEBOL a la vuelta de la esquina, el plan es tener decidido al estratega en el mes de febrero, un mes antes del debut con miras al Mundial de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.



Comentarios divididos de quienes quieren que Brasil sea comandado por un director técnico extranjero y otros que piden la continuidad de estrategas locales con Fernando Diniz, actual entrenador de Fluminense como el favorito. Por su parte, los foráneos serían Guardiola, Ancelotti, Abel Ferreira y Luis Enrique.

Desde que Tite abandonó la dirección técnica de la selección de Brasil tras la eliminación tempranera en cuartos de final del Mundial de Qatar, el estratega reiteró su renuncia, algo que ya se sabía, pero que tenía el sueño de volver a ser campeón. A partir de ese momento, varios nombres empezaron a tocar las puertas en la CBF, entre ellos, anhelos casi imposibles como Carlo Ancelotti que dijo que se retiraría en el Real Madrid, Pep Guardiola, que había tenido guiños, pero su estratosférico valor sería el gran problema y por último, Luis Enrique quien quedó libre tras irse de España. Además de Abel Ferreira, entrenador portugués del Palmeiras que mantuvo su ilusión de seguir en el club brasileño.



Con las Eliminatorias asomándose, Ednaldo Rodrigues, presidente de la CBF y Ronaldo, quien ha estado ayudando a Rodrigues para definir el nuevo estratega concretarán una reunión en Europa para definir en febrero probablemente el director técnico ideal. De acuerdo con el medio local, UOL, el objetivo sería Luis Enrique, un camino sencillo ante la libertad que tiene el estratega tras abandonar a la selección de España.



Ronaldo Nazário, quien desde hace mucho tiempo está en Valladolid como presidente del club, sería el intermediario para concretar al nuevo dueño de la selección de Brasil y en la cabeza de Ednaldo Rodrigues y el ex Real Madrid, el estratega será europeo, dando un golpe a la historia. Sin embargo, al último campeón con Brasil, Luiz Felipe Scolari no sería una buena decisión con una tajante respuesta de, "¿Qué han ganado?" A nivel de clubes todo, pero no cuentan con las experiencias en selecciones nacionales.