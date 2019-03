Inglaterra pegó primero: 5-0 sobre República Checa en clasificatorio

Vovió Inglaterra a la competición oficial y volvió la victoria a Wembley. En el mismo escenario donde hace unos meses el conjunto inglés firmó su pase a las semifinales de la Liga de Naciones, los de Gareth Southgate golearon a República Checa (5-0) y comenzaron con éxito la clasificación a la Eurocopa de 2020.

Aunque Inglaterra aún puede pasar a la próxima Euro ganando la Liga de Naciones, Southgate no quiere sorpresas y se toma muy en serio cada partido, de ahí que ante los checos no reservara nada y saliera desde el principio a por la victoria. Apoyados en la posesión, los ingleses se adelantaron por medio de Raheem Sterling y sentenciaron su primer triunfo en esta fase clasificatoria con dos tantos más del extremo, uno de Harry Kane y uno desafortunado en propia puerta de los checos.



Pese a lo abultado del resultado, el inicio no fue fácil y Eric Dier, quien ya sufrió de problemas físicos en las últimas semanas con el Tottenham Hotspur, se tuvo que marchar lesionado a los quince minutos. Una molestia, a priori, muscular en su pierda izquierda le retiró antes de tiempo y provocó la entrada del centrocampista del Chelsea Ross Barkley. Con toque, toque y más toque, Inglaterra desarmó a la tímida República Checa y en una jugada de tiralíneas, con solo tres pases, se adelantó en el marcador.



Harry Kane, actuando de diez, rompió la zaga checa con un envío en profundidad para que Jadon Sancho, de primeras, pusiera el pase raso al segundo palo donde Sterling definió a puerta vacía. Inglaterra siguió controlando el cuero con los checos sin crear peligro y los siguientes 20 minutos antes del descanso transcurrieron sin disparos a puerta, pero con un penalti pitado por el colegiado portugués por un 'sandwich' sobre Sterling. Kane convirtió y dejó visto para sentencia el encuentro.



Al abarrotado Wembley le valía con el resultado y los destellos eléctricos de Sancho para no dormirse, pero el encuentro era flojo y el combinado dirigido por Jaroslav Silhavy apenas ofreció resistencia. En el segundo tiempo, flojeó aún más la defensa visitante y los goles comenzaron a caer. Sterling fue el afortunado y primero aprovechó un rebote de la defensa para definir a la media vuelta. Unos minutos más tarde y antes de ser cambiado, un disparo suyo desde la frontal tocó en un defensa y se coló mansamente en la portería checa.



'Hat trick' para el atacante del Manchester City y primera victoria en el camino a la Euro de una Inglaterra que incluso a medio gas es capaz de golear. La manita la redondeó Tomas Kalas en propia puerta al, incomprensiblemente, meter en su portería un despeje del portero. Este lunes, Inglaterra se medirá a Montenegro fuera de casa en el segundo partido de grupo A, en el que también están Bulgaria y Kosovo.