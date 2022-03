NO a Mundial cada dos años y polémica en FIFA previo a sorteo en Catar

Un día antes del sorteo del Mundial de Catar, la FIFA ha dado varias noticias relacionadas con el futuro de la entidad en el Congreso número 76 de la entidad.

La primera, la decisión de Gianni Infantino de permanecer en un cargo que parece un vicio, pues una vez se llega allí nadie se quiere ir: "el próximo congreso, en 2023, tendrá carácter electoral. Les comunico que me presentaré a la reelección", avisó.



Y entonces el directivo dio paso al reconocimiento de su derrota en su idea (electoral) de un Mundial cada dos años pero con una advertencia de que no se rendirá: "seré claro: la FIFA no ha propuesto el Mundial bienal. El Congreso pidió que se estudiara la viabilidad. Pero la FIFA no ha propuesto nada. Y se llegó a la conclusión de que es viable y de que tendría ciertas consecuencias y ciertos impactos. Ahora arranca la siguiente fase, la de consultas, la de debate, la de encontrar acuerdos y compromisos. Con las federaciones, las ligas, los jugadores".



La gran polémica se dio cuando Lise Klaveness, presidenta de la Federación de Fútbol de Noruega, criticó públicamente la violación a los derechos de los trabajadores, la negativa al desarrollo del fútbol femenino y la falta de garantías para la comunidad LGBTI, todas fallas de Catar, país sede de la Copa Mundo. Unos criticaron que no era el momento para las quejas pero otros apoyaron el valor de la dirigente de hablar de esos espinosos temas justo frente a los organizadores de la Copa Mundo, denunciados en distintos medios por irregularidades y violaciones de derechos.



Al evento asistieron varias glorias del fútbol, entre ellas Sergio 'Kun' Agüero y se confirmó que en el sorteo de este viernes estarán leyendas como Cafu, Lothar Matthäus y Jay-Jay Okocha, entre otros.



Finalmente, en el ranking actualizado de la FIFA, Brasil pasó a ocupar el primer puesto y desplazó a Bélgica a la segunda ubicación. Argentina mantuvo el cuarto lugar, por detrás de Francia, y México es noveno gracias a su clasificación al Mundial. Los bombos para el sorteo no cambian con estas modificaciones.