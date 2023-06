Gundogan piensa más en sus falencias que en Colombia: ‘Somos críticos’

Colombia y Alemania se enfrentarán en uno de los duelos llamativos de la fecha FIFA. Momento para hacer pruebas y dar un golpe, pues no es un partido cualquiera, ante la importancia de estos combinados.



En rueda de prensa, el volante Ilkay Gundogan, se refirió en la conferencia de prensa previa al duelo contra la tricolor, acerca de los puntos débiles que tienen ellos “Somos críticos y tenemos un alto nivel de nosotros mismos. Tenemos alta calidad y también el saber hacer. Estamos lejos de desarrollar todo nuestro potencial. Personalmente, vi muchas buenas aproximaciones en el juego de Polonia, muchas oportunidades de anotar que desafortunadamente no aprovechamos”.



Agregó sobre las críticas a la falta de espíritu del club “Es difícil, fuera del entrenamiento muchas veces es artificial, no es auténtico. Tiene que ser así, pueden ser pequeños momentos dentro y fuera del campo. Es difícil precisar lo que hace que un equipo crezca unido”.



Aprovechó para hablar sobre las críticas a su nivel “Conozco mis puntos fuertes, no hago mucho alboroto y trato de jugar un buen fútbol. Sé lo que puedo y no puedo hacer. No necesito aprobación externa. Si mi entrenador, mis compañeros y la afición me lo demuestran, me basta”.