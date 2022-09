¡Hugo Sánchez no se cansa de prender llamas! Riñas con Gerardo Martino

Cada vez falta menos para que inicie la fiesta mundialista en Catar. México, una de las 32 naciones que se hicieron con un boleto a tierras cataríes tendrá que definir su suerte contra Argentina, México y Arabia Saudita en el Grupo C, y los resultados que ha dejado en la actualidad Gerardo el ‘Tata’ Martino no son para nada esperanzadores.

Gerardo Martino y sus dirigidos no tuvieron la mejor preparación en el mes de agosto en un amistoso en el que enfrentaron en Estados Unidos a Paraguay. Los guaraníes se quedaron con el partido por la mínima diferencia gracias a Derlis González. Después de su caída, los mexicanos no pueden desconocer que no están bien preparados para afrontar la cita mundialista que se llevará a cabo en Catar en dos meses y escasos días.



Y es que Gerardo Martino no levanta cabeza. En el mes de junio tuvo dos amistosos negativos, una derrota holgada contra Uruguay, y un empate sin goles contra Ecuador. Luego disputaron la tercera y cuarta fecha de la Liga de Naciones de la CONCACAF donde sumaron cuatro unidades venciendo a Surinam y empatando con Jamaica a un tanto.



Uno de los principales actores que calentó los ánimos fue el polémico exfutbolista, y ahora panelista de Fútbol Picante de ESPN México, Hugo Sánchez. El goleador siempre ha tenido entre ojos la actualidad de Gerardo Martino y tras la caída contra Paraguay, fue el momento perfecto para atacarlo. Sánchez con sus declaraciones venenosas mantuvo, “no me gusta que un técnico que no sea mexicano esté en la selección. Me encantaría que Víctor Manuel Vucetich sea el seleccionador de México para Catar. Y si no, Miguel Herrera. Y si no es Miguel Herrera, sería yo”.



Gerardo Martino iba a renunciar, la solicitud no fue aceptada, y menos a falta de tan poco tiempo para el Mundial. El argentino ex estratega del Barcelona mostró su decepción después de la salida de Gerardo Torrado de la Federación Mexicana de Fútbol, y es un aspecto que Hugo Sánchez también le recriminó pidiendo su renuncia en el banquillo de la Selección de México. Sánchez dijo, “¿por qué el Tata Martino se mantiene y no dice ‘me voy con Torrado’? Si despiden a Torrado, me voy también”.



Por su parte, Gerardo Martino habló sobre los incendiarios comentarios de Hugo Sánchez, “noto un entorno que se siente cómodo con esta situación que es bastante atípica, la gran preocupación es qué incidencia tiene esto en el grupo de jugadores porque cada vez tienen que salir a defender al entrenador, y de por sí es difícil ser jugador”. Las riñas entre Hugo Sánchez y el ‘Tata’ continuarán.