¿Pékerman lo odiaba? Rodallega dio la razón que lo alejó de Selección

Hugo Rodallega retornó al fútbol colombiano después de 18 años jugando en el fútbol del exterior y para nadie es un secreto que el ahora delantero de Independiente Santa Fe ha sido uno de los futbolistas que más han triunfado fuera de su país.



Pese a que su presente no es el mejor, la historia de Hugo Rodallega en el fútbol es de respetar, debido a que triunfó en grandes equipos como Monterrey, Wigan, Fulham, Akhisar Belediye, Trabzonspor, Denizlispor y Bahía.



El poder de Rodallega siempre se hizo presente a varios equipos a nivel internacional y por lo general mantuvo una buena media goleadora que sin duda le hubiese permitido llegar a la Selección Colombia para jugar al menos Eliminatorias, pero nunca tuvo una oportunidad en la era de José Néstor Pékerman.



Con respecto a sus no convocatorias por Pékerman, Hugo Rodallega dio a conocer en una entrevista hecha por la periodista de Caracol Radio, Salomé Fajardo, que el técnico argentino aparentemente le tenía rabia al futbolista y nunca le perdonó lo que hizo en el Sudamericano Sub-20 con Colombia en 2005 donde salió como máxima figura, incluso por encima de Lionel Messi. Para el delantero, ese fue el detonante que no le permitió tener una oportunidad de regresar a la Selección.



"Yo sabía que por más que estuviera jugando en Inglaterra, o por más que estuviera en cualquier país o cualquier equipo, iba a ser difícil que yo llegara a la Selección”, inició Hugo Rodallega.



Y agregó: “No sé si él era asistente o algo en la dirección técnica y siempre hubo choques. Cuando jugábamos contra Argentina había muchas discusiones. Yo no es que haya hecho algo para ofenderlo, pero le molestó siempre que fui el protagonista de ese Sudamericano. Hubo mucha rabia de parte de ellos hacia a mí y fue algo que motivó a eso”, referenció Rodallega.



De igual manera, dejó en claro que hubo varias veces que coincidieron y el mismo Pékerman le dijo que lo estaban analizando, pero al final Rodallega decidió cantarle la verdad de frente al técnico y decirle que ya tenía claro que nunca lo iban a llamar.



"Me acuerdo que tuve la oportunidad de saludar al profe Pékerman y me dijo: Hugo ¿cómo estás? Ahí te estamos analizando. Sin embargo, yo le respondí: profe un placer conocerte, te deseo el éxito en este partido y en lo que te resta con la Selección, pero no hay necesidad de que me digas esas palabras porque yo ya lo tengo claro”, finalizó Rodallega.



Hay que recordar que la última vez que Hugo Rodallega jugó en la Selección Colombia de mayores fue en el 2011 para la Copa América que se disputó en Argentina. Allí jugó tres partidos y la tricolor era dirigida por Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez.