Hugo Lloris se despide de Francia y nombra sustituto: ‘Estoy agotado’

Hugo Lloris, uno de los mejores arqueros del fútbol a nivel mundial, anunció su retiro de la selección de Francia a los 36 años, consiguiendo una Liga de Naciones, una Copa del Mundo, y un reciente subcampeonato en Qatar frente a Argentina.



En una entrevista exclusiva al diario L’Equipe de Francia, el arquero de Tottenham dio a conocer los detalles de su decisión, dándole importancia a su tiempo en familia y recuperar la mente tras jugar 14 años en la selección absoluta.



"Lo que realmente me ha empujado estos últimos meses es la Copa del Mundo. Es agotador y veo que ya no me recupero mentalmente como antes. También hay una opción familiar, siento la necesidad de pasar más tiempo con mi esposa y mis hijos”, reconoció Lloris explicando los motivos del retiro del seleccionado.



De igual manera, Hugo Lloris confirmó que atrás de él vienen varios arqueros jóvenes y con experiencia adquirida para tomar el puesto libre que deja, reconociendo que hay que saber dar oportunidades.



“Siempre he dicho y repetido que la selección de Francia no es de nadie, y todos tenemos que asegurarnos de que así sea, yo soy el primero. Creo que atrás el equipo está listo para continuar, también hay un portero que está listo (Mike Maignan)”, finalizó Lloris.



Luego de disputar dos finales del mundo consecutivas (ganó en 2018 vs. Croacia🇭🇷 y perdió en 2022 vs. Argentina🇦🇷), Hugo Lloris ©️ le dice adiós a #LesBleus🇫🇷.



Nadie defendió tantas veces como él a su Selección, con 1️⃣4️⃣5️⃣ partidos jugados. pic.twitter.com/cvLEWSFNzn — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) January 9, 2023

En la selección nacional de Francia, Lloris jugó un total de 145 partidos, siendo el jugador francés con más encuentros en los blues, encajó 121 goles y además logró ser capitán en 121 oportunidades para dejar un sello único en su nación.