Los partidos recomendados de FUTBOLRED para este fin de semana festivo

Durante este fin de semana festivo se disputarán varios partidos importantes, incluyendo partidos de clasificación para la Eurocopa y algunos otros, de preparación para los equipos del sur y el norte del continente, que se alistan para la Copa América y la Copa de Oro, respectivamente.

Estos son los mejores partidos que se disputarán el fin de semana:



Viernes

- 5:20 a.m. Japón vs. Colombia (Caracol Televisión) - Amistoso.

- 3:00 p.m. Argentina vs. Venezuela (Win Sports) - Amistoso.

- 7:00 p.m. Perú vs. Paraguay (Win Sports) - Amistoso.



Sábado.

- 2:45 p.m. España vs. Noruega (DirecTv Sports) - Clasificación a Eurocopa.

- 2:45 p.m. Italia vs. Finlandia (DirecTv Sports) - Clasificación a Eurocopa.

- 5:00 p.m. Nacional vs. Cúcuta (RCN Televisión) - Liga l - 2019.

- 6:00 p.m. Colón vs. San Lorenzo (Fox Sports 2) - Liga Argentina.



Domingo.

- 2:45 p.m. Holanda vs. Alemania (DirecTv Sports) - Clasificación a Eurocopa.



Lunes.

- 2:45 p.m. Francia vs. Islandia (DirecTv Sports) - Clasificación a Eurocopa.

- 2:45 p.m. Portugal vs. Serbia (DirecTv Sports) - Clasificación a Eurocopa.

- 2:45 p.m. Montenegro vs. Inglaterra (DirecTv Sports) - Clasificación a Eurocopa.