Historial favorable para Colombia: una final por la novena victoria

Colombia tendrá que jugarse dos finales si quiere clasificar al Mundial de Catar a finales del año en curso. Sin embargo, antes que nada, deberá pensar en Bolivia, una selección que no tiene un historial favorable cuando enfrenta a la ‘Tricolor’, pero que como dice Diego Simeone y Marcelo Bielsa, partido a partido, cualquier cosa puede pasar y no se puede quitarle mérito a ningún rival.



A partir de las 18:30 del jueves 24 de marzo, los colombianos tendrán un examen en Barranquilla ante los del altiplano.

Pese a que se vea con buenos ojos este encuentro en condición de local entre selecciones que no marcan desde hace siete partidos, no hay que juzgar a los bolivianos, pues lo mismo pasó con Perú que los ánimos eran positivos ante los incas, y a la hora de la verdad, los dirigidos por Ricardo Gareca apelaron al contragolpe en el calor de Barranquilla y se llevaron los tres puntos.



El aspecto meteorológico ya no parece ser un factor en contra de las visitas a suelo barranquillero y hasta parece afectar a los colombianos cada vez que juegan en el Metropolitano. Los registros como local tampoco han ayudad a Colombia con un rendimiento menor del 50% en casa.

Sin embargo, lo que es afortunado para Reinaldo Rueda y sus dirigidos es que el historial y las estadísticas favorecen a Colombia, que está obligado a conseguir las tres unidades en la tarde noche del jueves 24 de marzo.



Colombianos y bolivianos se han enfrentado en 13 partidos por Eliminatorias Sudamericanas mundialistas. Los cafeteros han ganado ocho, empatado cuatro y solo han caído en una ocasión.



En condición de local, los últimos seis encuentros se los llevó Colombia tanto en Bogotá como en Barranquilla. La única victoria de los del altiplano se presentó en las Eliminatorias de Alemania 2006 cuando golearon a los cafeteros 4-0 en La Paz. Así las cosas, compartimos el historial directo entre ambas selecciones:

Historial Completo Colombia vs. Bolivia por eliminatorias:

Francia 1998

Bolivia 2 - 2 Colombia

Colombia 3 - 0 Bolivia



Corea - Japón 2022

Bolivia 1 - 1 Colombia

Colombia 2 - 0 Bolivia



Alemania 2006

Bolivia 4 - 0 Colombia

Colombia 1 - 0 Bolivia



Sudáfrica 2010

Bolivia 0 - 0 Colombia

Colombia 2 - 0 Bolivia



Brasil 2014

Bolivia 1 - 2 Colombia

Colombia 5 - 0 Bolivia



Rusia 2018

Bolivia 2 - 3 Colombia

Colombia 1 - 0 Bolivia



Catar 2022

Bolivia 1 - 1 Colombia