¡Fuerza, ‘Chucky’! Se conoció el tiempo de baja que tendrá Lozano

Duras noticias para el seleccionado mexicano. El sábado comenzó su participación en la Copa Oro con dos pésimas noticias: igualdad a cero con la débil Trinidad y Tobago y la dura lesión de Hirving Lozano.

Antes de los 10 minutos de juego, el extremo del Nápoles quedó tendido en el césped gracias a un fuerte golpe de Marvin Phillip. El golero metió un rodillazo en el rostro del rival.



Lozano recibió atención médica, pero no pudo continuar. La contusión fue sumamente escandalosa. Finalmente al 16' fue sustituido por Efraín Álvarez.



En rueda de prensa, Jorge Theiler, asistente del Tata Martino, entrenador de México, aseguró al respecto: “Fue un momento de desesperación, lo vimos tirado en el césped y no se veía que tenía. Pensamos que había afectado la salud del Chucky y estábamos preocupados, después llegó la información que nos dio tranquilidad, ahora estamos más tranquilos”.



Si bien el estado del jugador es estable, su proceso de recuperación será largo. La prensa mexicana reveló que su incapacidad será de cinco a seis semanas. Es decir que no participará más de la Copa Oro y se perdería el inicio de la Serie A italiana con el Nápoles.