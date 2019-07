Ya es oficial: 'Bolillo' Gómez no seguirá siendo el DT de Ecuador

El colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, quien fue contratado el año pasado como entrenador de Ecuador para las eliminatorias suramericanas al Mundial de Catar 2022, fue destituido este miércoles, según lo anunció el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas.

"Ayer firmamos el finiquito del contrato del profesor Hernán Gómez", señaló Egas en una rueda de prensa en la que se lamentó de la decisión alcanzada, según dijo, de mutuo acuerdo.



"Es una pena porque su nombre es importante para la historia del fútbol ecuatoriano, nos quedamos sin él con mucha pena, por lo que no es más el seleccionador de Ecuador. Lo hacemos en un acuerdo mutuo", remarcó Egas.



El directivo aseguró que, tras las conversaciones con el estratega colombiano, existe la garantía de que "no habrá inconvenientes de demandas, porque nos hemos puesto de acuerdo en los mejores términos".



Tras los malos resultados de Hernán Darío Gómez, los directivos de la selección de Ecuador tomaron la decisión de terminar el vínculo con el colombiano. Su paso por dicho combinado nacional no fue el mejor y su salida fue por mutuo acuerdo.