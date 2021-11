'Bolillo' habló claro sobre su selección: 'estamos fuera del Mundial'

El seleccionador de Honduras, el colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez, reconoció que con la derrota de este martes 2-1 como visitante contra Costa Rica, su equipo está fuera del Mundial de Catar 2022, pero destacó que "hay ilusión para el futuro".



"Cuando llegué a Honduras el margen de error era mínimo y dos partidos sin sumar puntos creo que estamos fuera del mundial. Por eso expliqué a directivos que necesito un proceso largo", expresó el seleccionador quien ha perdido los dos partidos desde su llegada al banquillo hondureño.



Después de ocho jornadas Honduras es último del octogonal final de la Concacaf con solo 3 puntos, muy lejos de los tres primeros lugares Canadá (16), Estados Unidos (15) y México (14), que se ubican en los puestos de clasificación directa al Mundial, y de Panamá (14), que es cuarto y que se encuentra en la posición de repesca.



Gómez afirmó que pese a la situación actual de Honduras "hay ilusión para el futuro" con lo que ha visto de los jugadores en el poco tiempo que ha estado al mando de la escuadra centroamericana. "Para lograr hacer un buen equipo, ya no para Catar, pero para el futuro del fútbol hondureño hay que convencerlos de un trabajo, de la capacidad que tienen, de que sí se puede, de que pueden ser tácticos, ordenados y jugar bien al

fútbol", expresó el entrenador. Sobre el partido de este martes en Costa Rica, Gómez aseguró que Honduras hizo "un juego bueno, importante, de elaboración, sometiendo al contrario", pero lamentó que "no cobramos".



"En trabajo, elaboración, en orden, en equipo, Honduras estuvo bien, pero no podemos caer como caímos hoy, por distracciones y dificultades en el juego aéreo y no saber manejar los tiempos para sacar el resultado", manifestó el seleccionador.



Costa Rica derrotó a Honduras con dos goles de cabeza, el primero de Óscar Duarte al minuto 20, y el segundo de Gerson Torres cuando se jugaba el quinto minuto de reposición en el segundo tiempo. El gol hondureño fue obra de Rommel Quioto al 35'.