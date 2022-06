Colombia, fuera de las cuentas: abogado de Chile habla de Ecuador

Eduardo Carlezza concedió este jueves una rueda de prensa, un día antes del día en e que espera recibir un fallo favorable a la demanda de su cliente, la Asociación Chilena, contra Ecuador, por los puntos de los dos duelos en los que, según sus argumentos, se alineó de manera irregular al jugador Byron Castillo.

El experto habló claramente de su objetivo: "pedimos la irregularidad en la utilización del jugador Byron Castillo por la Federación Ecuatoriana, que elevaría a la aplicación del artículo 22, que dice que el equipo demandado sería el perdedor y el ponente sería declarado vencedor por 3-0".



Significa que la demanda no pide la reubicación de selecciones en la tabla final de las Eliminatorias de Conmebol, lo que abría la lejana ilusión de un repechaje para Colombia, sino que exige 6 untos para Chile, lo que los dejaría a ellos quintos y a Perú con cupo directo. De hecho, a la duda puntual de si Colombia tenía alguna opción de pelear un cupo a Catar, el abogado dijo: "No trabajamos como intermediarios que involucre a otras federaciones, es exclusivamente ganar o perder el caso en los términos de Chile". Habría que bajarse de ese tren...



Según Carlezza, sus pesquisas, dice, no dejan dudas de que el jugador en cuestión nació en Colombia: "hemos investigado a fondo, tenemos toda la documentación de su familia en Tumaco y documentación de Ecuador que descalifica su certificado de partida (acta de nacimiento). la federación de Ecuador no presentó ningún documento de mérito, en lo único que se escudan es una decisión judicial que dice que el jugador es ecuatoriano, pero nada se decidió así. Si la decisión es técnica y solo se basa en las pruebas se debe fallar a favor de Chile", aseveró.



"El único documento que tienen a favor del jugador es un habeas data que claramente no es valido, nosotros tenemos una investigación muy amplia. Pregunto: si uno no nació en Ecuador, por qué no lo revela en dónde nació, dónde estudió, sería muy fácil hablarlo todo en ese caso y no estaríamos aquí, pero no existe y sabemos que nació en Tumaco", añadió el defensor de la causa chilena.



¿Y qué pasa con el partido del lunes por el repechaje entre Perú y Australia? "Trabajamos sobre el escenario de que se cambien las fechas si es necesario, a partir del fallo de mañana podría apelar a la cámara de apelaciones y enseguida es apelable ante el TAS, que puede fallar de una manera muy rápida y con cordura antes de empezar el Mundial".