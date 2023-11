Alfaro se mandó ‘discurso presidencial’ en presentación en Costa Rica

Gustavo Alfaro fue presentado este jueves 9 de noviembre como nuevo entrenador de la selección de Costa Rica de cara a la Copa América y a la Copa del Mundo del 2026.



El argentino anunció que tendrá seis compañeros en su cuerpo técnico, algo que sorprendió a la prensa tica, y tuvo un discurso que causó sensación en las redes sociales de aquel país, por su emotividad, invitando a soñar a los hinchas a que el seleccionado costarricense puede competir cara a cara con potencias del fútbol mundial.



“Muchas gracias por este desafío y bienvenidos a nuestro sueño, que ojalá sea un sueño de pura vida y de emociones. Esta es una selección de puertas abiertas, en cada rincón del país esta selección tiene que estar presente. No hay un jugador en el mundo de Costa Rica que no tenga el derecho a soñar con ser parte de esta selección. Acá hay lugar para todos”, fueron las palabras de un emocionado Alfaro, ante miembros de la prensa costarricense.

🔥 ¡Qué discurso! Así se presentó Gustavo Alfaro con un mensaje directo a los jugadores pic.twitter.com/d2JSGMy2xk — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) November 9, 2023 Gustavo Alfaro se manda para Presidente y voto por él ¡Tremendo discurso! pic.twitter.com/SqKn18Z6U8 — TD Más (@tdmas_cr) November 9, 2023

“Yo vengo a competir, para mí no es lo mismo perder que ganar y vengo a generar esa actitud. Yo quiero ganar”, añadió Alfaro.



El entrenador argentino siguió con su línea: “Yo no me siento inferior que nadie, si lo creemos podemos competirle a los mejores, la actitud es el camino de la selección”.



Así fue la rueda de prensa de Gustavo Alfaro, en su presentación como entrenador de Costa Rica: