Alfaro sobre el jugador colombiano: 'el ecuatoriano los supera'

Una Eliminatoria Sudamericana en la que Ecuador ha superado completa y rotundamente a Colombia en cada rubro, no solo por mejor posición en la tabla y por no tener esa incertidumbre en saber si clasificarán, pues los ecuatorianos están ad-portas de conseguir su clasificación en la cuarta posición, sino por los resultados propinados en el cara a cara entre ecuatorianos y colombianos. En Ecuador, un estruendoso 6-1, y en Colombia, una igualdad pálida sin goles. Gustavo Alfaro habló en el Diario As sobre el biotipo de los futbolistas de ambos países, destacando que los ecuatorianos resaltan más frente a los colombianos.

El argentino cree que una razón del por qué los ecuatorianos superan a los colombianos es porque se adaptan más a lo que pide el fútbol moderno. Entre ellos, el jugar en Europa, la adaptación en el viejo continente y el factor mental, ‘el biotipo del jugador ecuatoriano tiene velocidad, técnica y potencia. La combinación no es sencilla de conseguir. Por ejemplo, por características el ecuatoriano está mejor que el colombiano, sin embargo, hay una gran diferencia entre los colombianos y ecuatorianos que militan en Europa. Nosotros apenas tenemos jugadores en el Top-5 de ligas europeas, si acaso Estupiñán en el Villarreal’.

Adicionalmente, mantuvo en la conversación que, ‘físicamente estamos arriba de los equipos de Sudamérica’. Sin duda es algo que se ha demostrado, no solo en las Eliminatorias, y en los resultados cara a cara entre ecuatorianos y colombianos, sino por la trayectoria de los clubes en competencias internacionales donde el Barcelona fue semifinalista en la pasada edición de Copa Conmebol Libertadores. El sistema de juego de Ecuador con Alfaro ha dejado excelentes sensaciones, pues es un combinado nacional que defiende alto, recupera la pelota rápido y crea transiciones de defensa a ataque velozmente.