Gustavo Alfaro apuntó contra Chile: ‘Hay de todo dentro del fútbol’

La decisión que tenía en vilo a Sudamérica por fin llegó. Este viernes, la FIFA desestimó la demanda de Chile por el caso Byron Castillo y reafirmó la participación ecuatoriana en Catar 2022.



Instantes después de conocerse la determinación del ente rector del fútbol mundial, la federación ecuatoriana realizó una rueda de prensa para hablar del polémico asunto. Gustavo Alfaro, seleccionador nacional, aseguró ante los medios que nuca hubo dudas respecto a la estadía en el Mundial y dejó claras las sensaciones del grupo de cara a lo que viene.



Vale recordar que el Tri hará parte del Grupo A junto al anfitrión, Senegal y Países Bajos.

Ecuador está en el Mundial - La tranquilidad siempre la tuvimos, nunca la perdimos más allá de que muchas cosas se agitaron mediáticamente. La única preocupación que tenía era por Byron Castillo, las cosas que estaba sufriendo humanamente y que era completamente injustas. Hasta que no exista un pronunciamiento, uno no podía dejarlo de lado.



Tranquilidad a lo largo del proceso - Nunca hubo un día en el que nosotros no pensáramos que lo que nos habíamos ganado con derecho dentro de la cancha, iba a permanecer en ese lugar. Más allá de las presiones, las cuestiones que pusieron en tela de juicio. Esto no me sorprende, hace 30 años que estoy en el fútbol y sé que hay de todo dentro del fútbol. Si bien a veces no alcanza con ponerle el pecho a las circunstancias, hay que poner el estómago porque hay cosas que lo revuelven.



Reacción del grupo ante la noticia - Como le dije a los muchachos, nosotros no tenemo nada que festejar, para nada. Nosotros festejamos después del partido contra Paraguay cuando conseguimos la clasificación a la Copa del Mundo. Ese fue nuestro momento. Nosotros ahora seguimos trabajando día a día, como lo estamos haciendo desde que llegamos a Estados Unidos para jugar el partido de Cabo Verde y terminar esta etapa de preparación, que para nosotros fue importante y muy buena pensando en pos de mejor el mejor Mundial posible.



Conformación de la nómina para Catar - Todavía es muy prematuro para tener un equipo, sí tengo una base. Los nombres más o menos se pueden ir repitiendo, uno va viendo. También debo pensar, ¿qué pasa si me falta alguien? Las alternativas, ojalá no pase nada de acá al Mundial, pero debes tener respuestas ante ese tipo de circunsatancias. Hay jugadores que van afianzándose, otros que van ganando su lugar. Son cosas que nos van dando certezas. Lo importante es ir ajustando detalles. A cinco meses de jugar una Copa del Mundo, no puedo saber lo que va a pasar. Puedo tener una idea de lo que podamos llegar a plantear y ojalá no haya ningún problema para tener todos los jugadores disponibles.