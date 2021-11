Misión, aguar la fiesta: 'por necesidad va a ser un partido cerrado'

Guillermo Barros Schelotto acaba de sentarse en el banquillo de Paraguay. Pocos podrían culparlo por la muy probable eliminación del Mundial de Catar 2022, tras la salida de Eduardo Berizzo, pero sí que hay quienes lo culpan por perder el pasado jueves en casa contra Chile (0-2), lo que arruinó el plan de pelear el cupo hasta el final.

El DT sabe que debe responder por eso si quiere quedarse al mando, a pesar de una eliminación, y entiende que en Barranquilla debe exigirse, pero sobre la base del juego defensivo que caracteriza a los paraguayos.



"Es difícil en este momento tener partidos abiertos con muchas situaciones de gol o buen juego porque cualquier error te hace perder un partido, cada vez los riesgos son menores y es difícil encontrar un gran partido", dijo.



La misión en Barranquilla es clara: aguar la fiesta. "Sabemos lo que nos jugamos en Colombia y la importancia que tienen los tres puntos. Nos hubiera gustado ante Chile pararnos 20 metros más adelante, marcamos bien defensivamente, son circunstancias que pasan y no se van a ver grandes partidos. La cercanía del final de las Eliminatorias hace que los rivales arriesguen menos y las diferencias sean mínimas". explicó el DT.



Sabiamente, Brros Sch. le pasó a Rueda y su equipo toda la presión: "Colombia tiene muy buenos jugadores, son de nivel internacional. También están en una situación en la que le ha costado ganar y hacer goles y necesita los tres puntos como los necesitamos nosotros. No por la necesidad de ellos ni nuestra va a ser un partido abierto. Va a ser un partido cerrado y muy táctico. Tiene algunos delanteros que pasan momentos muy buenos en Europa como Zapata. No sabemos si va a jugar James o no o si Cuadrado lo hará de defensor. Nos vamos a encontrar un rival duro y difícil, pero vamos con la confianza de conseguir los tres puntos".



El argentino sabe lo que viene: "nosotros debemos ganar, recuperar esos tres puntos que perdimos en casa para mantener la ilusión de estar en el grupo que va a ir a Qatar, para eso hay que jugar bien. Debemos generar nosotros nuestras propias situaciones de gol más allá de la lucha que nos pueda poner a Colombia".



Por ahora, lo último que hará es dar pistas al enemigo: "tengo el equipo en la cabeza, aún no está definido. Mañana previo al entrenamiento lo haré, pero estoy esperando la recuperación de algunos jugadores que no habían vuelto a entrenar desde el partido ante Chile. Mañana sabré si están al 100 por ciento.