Venezuela y Ecuador no se hicieron daño: pálido empate sin goles

Venezuela y Ecuador se enfrentaron en el partido de la fecha 5 de Eliminatorias Sudamericanas y en el estadio Estadio Monumental de Maturín, ambos equipos buscaban seguir sumando para estar en partes privilegiadas de la clasificación al Mundial 2026. Al final, apenas no pasaron del cero a cero.

Sin embargo, el que empezó pegando primero en cancha visitante fue Ecuador, que intentaron desde el inicio abrir el marcador, pero por fortuna de los venezolanos, el VAR anuló un gol a William Joel Pacho, quien estaba en fuera de lugar. La jugada fue bastante discutida, pues no se veía una clara posición irregular del jugador.



Ese susto para Venezuela los hizo reaccionar y aunque no tuvieron una chance clara para comenzar ganando, pero tampoco dejó que los ecuatorianos llegar con facilidad a su arco y se tornó un partido parejo en el mediocampo.



De hecho, en esa primera parte las faltas fueron protagonistas y hubo amonestados en ambos elencos. Eso hizo que ninguno se hiciera mucho daño y se fueron al descanso con un cero a cero.



Para el complemento, el partido no fue muy distinto a la primera parte y no hubo una acción clara para ambos. Parecía que el empate era el negocio para cada uno y no permitieron acercamientos peligrosos.



Los cambios no se hicieron esperar y cada uno intentó a su manera ganar el partido, pero no se encontró una llegada que dejara a alguno cerca de la victoria.



Sin embargo, Ecuador sobre el minuto 81 logró a través de Moises Caicedo sorprender al portero venezolano Rafael Romo con un potente remate, pero no terminó siendo preciso y se fue desviado.



Al final, el partido quedó empatado cero a cero y no se hicieron daño. Este resultado dejó a los venezolanos con 7 unidades, mientras que Ecuador suma 4 puntos.