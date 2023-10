De Arrascaeta ya piensa en Colombia: ‘Venimos por los tres puntos’

La Selección de Uruguay ya empieza a llegar de a poco a Barranquilla donde los jugadores se prepararán para enfrentar a Colombia el próximo jueves en el estadio Metropolitano por Eliminatorias.



Pues bien, uno de los que ya arribó a la concentración charrúa es Giorgian De Arrascaeta, jugador de Flamengo, que retorna seleccionado tras perderse el inicio de las clasificatorias por lesión.



De Arrascaeta tuvo una molestia muscular la cual le impidió estar ante Chile y Ecuador, pero ahora estará presente para los juegos ante Colombia y Brasil, dos duros obstáculos que serán complicados de rodear.

No obstante, el volante confía en ganar ante Colombia en Barranquilla y aseguró que el calor no será problema para él: “Bien, las mejores (expectativas), la verdad que tenemos un gran equipo y sabemos que es difícil acá, pero bueno, venimos por los tres puntos. Yo que estoy en Río, ya estoy acostumbrado que hace mucho calor”, mencionó en diálogo con Caracol Radio.



Estas declaraciones van en la misma línea a lo que dijo Marcelo Bielsa quien tiene toda la intención de ganar en Barranquilla: “Vamos a tratar de protagonizar, atacar, jugar en campo rival, no especular”.



Vale señalar que el duelo entre Colombia y Uruguay se jugará el 12 de octubre a las 3:30 p.m. en el estadio Metropolitano por la fecha 3 de la Eliminatoria.