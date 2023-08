Buffon no se aleja del fútbol: tendrá rol clave en selección italiana

Gianluigi Buffon anunció su retiro del fútbol hace unos días. El exarquero colgó las botas a los 45 años de edad y puso fin a una exitosa carrera en donde pasó por clubes como Parma, Juventus y PSG.



Pues bien, tras dar la noticia, este sábado, Buffon confirmó que aceptó ser parte del staff de la selección italiana que dirige Roberto Mancini.



Buffon, campeón con Italia en 2006 y con más de mil partidos profesionales desde 1995 ahora tendrá protagonismo en la ‘Nazionale’ donde será el jefe de delegación del seleccionado.

El italiano ocupará un puesto que estaba vacante debido a la muerte de Gianluca Vialli a inicios de este año.



“Regreso a la selección porque ese niño que cruzó la puerta de Coverciano por primera vez hace treinta años todavía quiere soñar y vivir este sueño junto con la afición italiana", fueron las palabras de Buffon.



Y agregó: "Me pondré inmediatamente a disposición de Roberto Mancini y del grupo, entrando de puntillas. Siempre he pensado que en la selección no son las medallas en el pecho las que cuentan, sino el compromiso”.



Por otro lado, el presidente de la Federación Italiana de Fútbol destacó la inclusión de Buffon en el staff del seleccionado azzurro.



"Su pasión, su carisma y su profesionalismo serán decisivos para escribir una nueva página de esta historia de amor que es la camiseta Azzurra. Estoy muy satisfecho porque Lo traigo de regreso al Club Italia, involucrarlo en nuestro proyecto ha sido mi objetivo desde hace tiempo, en él veo las cualidades de un entrenador de alto perfil y en la FIGC puede comenzar la segunda mitad de su vida en el mundo. del fútbol. El deseo que le dirijo es que lo viva con las mismas satisfacciones que han jalonado su carrera", concluyó el directivo.