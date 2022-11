¡43 goles olvidados! Scaloni ignoró al segundo goleador del mundo

Fiel a si no estuvo en el proceso con Lionel Scaloni no se convoca, tal vez es lo que pudo haber pensado el estratega de la albiceleste a la hora de hacer su listado oficial. 26 jugadores, y en la parte de adelante aparecían varias novedades, pues se especulaba que Scaloni no pudiera contar con Paulo Dybala, a quien se le dio como descartado por varios momentos en los últimos meses por una lesión en el muslo tras patear una pena máxima.

El mismo José Mourinho mantuvo que era difícil que Paulo Dybala pudiera llegar a Catar, y los gestos que hacía el ex Juventus de Turín también demostraban la preocupación que se tenía. Ahí, sin la ‘Joya’, podía aparecer uno de los nombres que estaba haciendo todo para poder inmiscuirse en el selecto grupo de convocados como lo es Germán Ezequiel Cano con pasado en Colombia jugando con el Deportivo Pereira y el Deportivo Independiente Medellín.



Sin duda alguna, el fútbol ha sido muy injusto con Germán Ezequiel Cano. El argentino de 34 años nunca pudo estar en una Selección Argentina, ni siquiera en combinados juveniles. Cuando se le abrió la puerta de nacionalizarse para ser tenido en cuenta en Colombia, tampoco le llegó esa alternativa que le quedaba. Tal vez Germán aguardaba la última ilusión de poder estar en la de mayores de la albiceleste tras su explosión con Fluminense, pero ni siquiera lo volteó a mirar Lionel Scaloni.



Germán Ezequiel Cano por su ausencia en la Selección Argentina nunca estuvo en los planes anteriormente de Lionel Scaloni, y mucho menos lo iba a estar ahora. Sin embargo, sus estadísticas en Fluminense con un socio como Jhon Arias quien recibió otra vez el llamado al combinado colombiano por Néstor Lorenzo lo catapultaron a ser tenido en cuenta por Scaloni. 34 años ya pesan, claro, pero ha estado en un nivel más que alto durante el Brasileirao, y hasta ha descrestado al mundo entero con 43 anotaciones a lo largo del 2022.



El invisible para Lionel Scaloni se ha cansado de romper récords en el año. Pues en el 2022, sus 43 dianas lo han puesto al lado de Kylian Mbappé como máximos goleadores del 2022, y como si fuera poco, esa cifra lo hace igualar a Neymar y Gabriel Barbosa que en una sola temporada marcaron esa cantidad abismal de goles. Algo que solo los grandes del balompié habían podido hacer y que Germán Cano lo logró.



Pero no, nada de eso sirvió para que Lionel Scaloni pusiera sus ojos en él. Tal vez puede ser una pieza que haga falta, nunca se sabrá y menos porque nunca estuvo en los planes de ningún director técnico. Lo de Germán Cano no es solo de ahora, pues con el Deportivo Independiente Medellín también tuvo una explosión y se perfiló como candidato para llegar a la delantera albiceleste.



Kylian Mbappé lidera las cifras goleadoras del 2022 con 46 tantos incluyendo las anotaciones con el Paris Saint-Germain y la Selección de Francia. Por su parte, Germán Ezequiel Cano podría acortar la ventaja que el francés le saca cuando Fluminense visite al RB Bragantino. El fútbol no ha dejado de ser injusto con el argentino que ha luchado por poner su nombre en una convocatoria y aquí era el mejor momento para contar con él.