¿Germán Cano cerca de una selección? El argentino se sinceró

El Deportivo Independiente Medellín extraña al goleador Germán Ezequiel Cano que, en su trayectoria deportiva, dejó grandes sensaciones en el club antioqueño. Es su casa, y seguramente, los poderosos quisieran volver a contar con el delantero argentino. Sería impensado ver a Cano jugar en cualquier otro club del fútbol profesional colombiano, pero ¿Qué tan impensado hubiese sido verlo en la Selección Colombia?

Germán Ezequiel Cano, fue a sacar la nacionalidad colombiana justamente para hacerle honra a rumores que lo ponían en el radar de la Selección Colombia. Sin embargo, el mismo delantero manifestó que nunca hubo un acercamiento serio, aunque podía ser una buena solución para la urgencia de la falta de goles. En el 2022 ha anotado 30 tantos, superando a Karim Benzema y a Kylian Mbappé. Su poderío goleador llama mucho la atención y genera curiosidad que no haya sido tenido en cuenta en Argentina.



Sumado a que no hubo acercamiento, el principal problema fue que no alcanzó por cuestiones de tiempos, coincidiendo con su salida a Vasco Da Gama sacar la nacionalidad colombiana, “cuando tramité los papeles para poder nacionalizarme, nunca hubo llamado por parde de la selección, fue todo que se regó y salió por todos lados. Yo lo que hice fue tramitar los papeles para no ocupar cupo de extranjero, luego salió lo de la selección y nadie me había llamado”.



Su protagonismo con las redes en Fluminense ha acaparado las miradas de los argentinos que están deseosos de contar con Germán Ezequiel Cano en la Selección Argentina. No obstante, tampoco se le ha dado esa oportunidad. Felipe Melo subió a las redes un mensaje para Lionel Scaloni para que mirara a Cano y lo convocara al combinado nacional.



Germán Cano también sueña con ser convocado a la Selección de Argentina, pues en conversación con Caracol Radio mencionó que ese es su anhelo, “uno nunca pierde las esperanzas, el deseo y las ganas siempre van a estar. Mientras uno sea jugador del fútbol y más sabiendo que el juego puede cambiar, el deseo está, pero no depende de mí. Lo que sí puedo controlar es entrar a la cancha y ayudar en todo sentido, porque doy todo, pero uno siempre tiene el deseo y las ganas siempre están”.



No fue solo Felipe Melo quien lanzó un dardo para Lionel Scaloni. También un seguidor de Fluminense, “un hincha un día en el Maracaná fue con la camiseta y tachó el nombre de Messi y puso el mío y empezó a repercutir en Argentina. Algunos compañeros me pidieron para que vaya a la selección, pero no ha habido un llamado, solo es una noticia que salió de acá, pero no hay nada concreto”. La decisión será de Scaloni si quiere contar con el máximo goleador del 2022.