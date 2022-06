‘Tata’ Martino, el nuevo Juan Carlos Osorio de México: no le pasan una

Gerardo 'Tata' Martino atraviesa la misma dificultad por la que pasó Juan Carlos Osorio en México.



El seleccionador argentino recordó este sábado en Chicago que para su equipo el verdadero reto es jugar bien la Copa del Mundo de Catar y lo demás es para aprender.



"Tenemos claro hacia dónde vamos y qué buscamos; la verdadera competencia es la Copa del Mundo. Estos partidos son para probar y ver lo que vamos a enfrentar en el Mundial. Tenemos que trabajar y con una mentalidad fuerte, las cosas van a llegar", dijo en una rueda de prensa al referirse a los amistosos del Tri.

México derrotó el pasado sábado por 2-1 a Nigeria, pero este jueves fue goleado 0-3 por Uruguay, a lo cual Martino le dio poca importancia porque el encuentro forma parte del adiestramiento de la selección para el Mundial. "Cuando enfrentas a una selección del nivel como Uruguay, tu nivel debe crecer; creo que México tiene un equipo para competir y poder pelearles en un partido como en el Mundial", explicó el estratega.



Martino recordó que las derrotas son tanto del futbolista como del cuerpo técnico y todos hacen una autocrítica cuando la cosas no salen bien. "Está claro que lo hacemos y lo hacemos en el lugar que corresponde, en la intimidad de la concentración, en las reuniones, no es algo que me preocupe, la falta de autocrítica; nunca la hemos esquivado", dijo.



México enfrentará este domingo en Chicago a Ecuador en otro amistoso que le servirá a Martino para continuar su periodo de observación de jugadores candidatos a jugar en Catar. "Faltan cinco meses para el Mundial, debemos de trabajar y tratar de llegar lo mejor posible", agregó.



El DT se negó a responder sobre si su puesto como seleccionador está en peligro, algo que recurrentemente le ocurría a Osorio. Nadie se lo plantea, excepto una parte de los medios, que de manera reiterada han pedido la salida del técnico.



En dicho sentido, el centrocampista Héctor Herrera dijo no estar al tanto de las voces que piden la salida del 'Tata' y reiteró que el argentino es apoyado. "El Profe Martino tiene nuestro respaldo, somos un grupo y siempre daremos la cara por él y por todos", señaló.