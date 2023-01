Reencuentro de revancha: selección sudamericana va por DT mundialista

México no pudo pasar de la fase de grupos en el Mundial de Qatar 2022 y tras el prematuro adiós de la 'Tri', se confirmó una obviedad: la salida de Gerardo el 'Tata' Martino del combinado nacional mexicano después de las incesantes críticas y todo lo que tuvo que aguantar tras fracasar en tierras asiáticas y antes del sueño mundialista, el argentino renunció a su cargo.



Hugo Sánchez fue uno de los que nunca pudo aguantarse a Gerardo Martino y llevaba pidiendo la salida del estratega argentino desde hace muchísimo tiempo, De hecho, antes de que viajaran a Qatar, ya había puesto en duda la elección de escoger a un extranjero y se ofreció a ser el director técnico. Polémico por donde se le vea a Sánchez.

Uno de los que no tendría ningún problema con volver a la selección de México sería el colombiano Juan Carlos Osorio, quien anteriormente había mencionado que no veía con malos ojos regresar siempre y cuando el combinado azteca lo tanteara. Osorio sabe que tendrá que enfrentarse a las mismas críticas que recibió de Hugo Sánchez cuando era el estratega de los mexicanos. Mucho es lo que piden los aficionados de México y si no se cumplen las expectativas, siempre está la opción de la salida.



Gerardo Martino fracasó con solo una victoria en el Mundial de Qatar 2022. Cuatro unidades que no fueron suficientes para clasificar a la siguiente fase. Un rotundo fracaso que no caló para nada bien en México que lo recibió con insultos y palabras soeces, un regreso que tal vez el argentino se imaginaba. "Viniste a robar", y señalizaciones de vendido por, supuestamente, dejarse ganar de Argentina apoyando a la albiceleste. Pero, tras el trago amargo, el 'Tata' no correría ningún problema para conseguir rápidamente trabajo en una selección.

Pasar la página es lo que anhela Gerardo el 'Tata' Martino tras el mal Mundial que dejó y una oportunidad podría llegarle próximamente. Inmerso en críticas, Guillermo Barros Schelotto no vive tranquilo en Paraguay, y si la dupla de los Barros Schelotto deja a los guaraníes, el reemplazo podría ser Martino. Sin trabajo en estos momentos, es una carta fácil para contratar, y seguramente, por el buen recuerdo que tiene el argentino con Paraguay, podría aceptar la oferta.



Y es que, de acuerdo con información de TNT Sports Argentina, y Heraldo Deportes, Gerardo Martino tendría arreglado regresar a dirigir a una selección sudamericana como lo es Paraguay. Con los guaraníes, deberá clasificarlos al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026, con el grato recuerdo de haberlos clasificado a la última Copa del Mundo de la albirroja en 2010. Dirigió 66 partidos ganando 26, 19 empates y 21 caídas. También llegó a la final que perdieron contra Uruguay en 2010 de la Copa América.