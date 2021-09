Baja desde la línea: Gerardo Martino no estará con México

El argentino Gerardo "Tata" Martino, seleccionador de México, superó este viernes una operación por desprendimiento de retina que le impedirá acompañar al 'Tri' a las visitas a Costa Rica y Panamá en las eliminatorias mundialistas. "De acuerdo con el médico tratante, era importante hacer la operación de manera urgente para evitar el riesgo de que (Martino) perdiera la visión fina", explicó la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) en una nota de prensa.



El exentrenador del Barcelona deberá pasar 21 días de recuperación. Su auxiliar Jorge Theiler lo sustituirá en el banquillo en los siguientes dos partidos de México en las eliminatorias de la Concacaf rumbo a Catar 2022.

La FMF informó que Martino no viajará a Costa Rica y Panamá por el riesgo a perder la vista o sufrir un daño grave, por lo que se determinó que el argentino permaneciera en México. La operación del Tata se dio un día después de que los mexicanos debutaran en las eliminatorias con un triunfo por 2-1 sobre Jamaica en el estadio Azteca, partido en el que estuvo Martino.



El resultado contra los caribeños dejó a México en el primer lugar de las eliminatorias de la Concacaf con tres puntos. En las siguientes horas, los dirigidos por el argentino partirán a Costa Rica para enfrentar el domingo a los centroamericanos.



La FMF espera contar con Raúl Jiménez para el duelo con los costarricenses, quien no fue prestado por el Wolverhampton inglés ante Jamaica debido a que Inglaterra tiene a México entre los países en riesgo por la pandemia de la covid-19.



"Es vital para nosotros contar con Raúl. Después de la fractura en el cráneo hace mucho que no viene. Estuvimos en contacto con él, tiene deseos de estar en el inicio de las eliminatorias y ahora la FMF continúa con los pasos que hay que seguir. No tengo una postura de las posibilidades de que Raúl esté en los siguientes partidos", dijo Martino.



Tras visitar a Costa Rica, México se medirá a Panamá el miércoles, partido con el que concluirán sus compromisos en la Fecha FIFA de septiembre.



EFE