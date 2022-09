Gareth Bale se sinceró: las claves que lo llevaron a Los Ángeles

Para nadie es un secreto que Gareth Bale se ha adaptado en el fútbol estadounidense. Antes de abandonar el Real Madrid quedando libre, tenía ofertas de equipos en Europa en donde hubiese podido estar en clubes más grandes, pero su elección fue jugar en la Major League Soccer llegando a un equipo novedoso como el LAFC. En territorio californiano no ha tenido la regularidad deseada por su estado físico, pero cuando entra, enloquece al club.

En España, tuvo que enfrentarse a comentarios negativos por parte de la hinchada que lo irrespetó, y afortunadamente, su vida ha dado un giro enorme. Llegó a al MLS cuando había dudas en su trayectoria deportiva. Tanto así, que se habló de un posible retiro si Gales no clasificaba al Mundial. En rueda de prensa, antes de enfrentar a Bélgica por la Uefa Nations League, Gareth Bale se notó feliz por su actualidad.



“Definitivamente, estoy muy feliz Se siente bien, los fanáticos han sido un gran apoyo allí, también han sido muy pacientes, lo cual es bueno. Estoy disfrutando jugar en Estados Unidos, el ambiente es increíble, todos están apoyando al equipo. No puedo pedir más que eso. Me han hecho sentir como en casa enseguida. Así que hay buenas vibraciones de la MLS y, con suerte, eso también me d más confianza para venir con Gales”, comentó en rueda de prensa.



No solo está encantado con el ambiente que se vive en la MLS, sino que desveló el por qué tomar la oferta de Los Ángeles, “había una razón por la que quería ir a LAFC, es un club que realmente está en ascenso y está llegando a lugares importantes. Era un proyecto del que quería formar parte. Este es un nuevo desafío con un nuevo club y equipo y te da esa frescura nuevamente sobre el fútbol. Uno que estoy disfrutando y otro que espero seguir disfrutando”.



Gareth Bale mantuvo que fue complicado llegar a las concentraciones sin fútbol y sin regularidad, “puedes estar en forma como quieras entrenando y corriendo, pero jugar partidos te hace sentir más fuerte y mejor en el campo. Creo que, personalmente, jugar partidos es bueno para mí y es dónde necesito estar. Me siento bien y me siento fuerte y necesito mantener ese nivel y seguir haciendo lo que estoy haciendo.



Me estoy volviendo más fuerte y en forma. Ahora tenemos un tramo importante de choques en la MLS, pero después de eso puedo centrar mi atención en la Copa del Mundo. Espero estar en la mejor forma posible. El plan es estar 100% en forma para ayudar a LAFC en primer lugar y, en última instancia, eso me llevará a estar al 100% para la Copa del Mundo”.