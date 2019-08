Crudeza en despido de DT en Bolivia: 'perdimos credibilidad como país'

Eduardo Villegas dejó de ser el seleccionador de Bolivia por los malos resultados en la Copa América de Brasil 2019 y a que los mismos dejaron en "mala posición" al fútbol del país y sin encontrar rival para las próximas fechas FIFA, informó este jueves la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

"Se ha visto por conveniente rescindir el contrato con el director Eduardo Villegas y su cuerpo técnico, todos los miembros del comité ejecutivo aprueban la rescisión del contrato", sostuvo el presidente de la comisión de selecciones de la FBF, Antonio Decormis, en una conferencia de prensa en La Paz.



La federación tomó esta decisión tras una reunión en la que se evaluó el informe del desempeño de Villegas en la Copa América, en la que Bolivia fue eliminada en la fase de grupos con tres derrotas en igual número de encuentros.



"Los resultados obtenidos en la Copa América en 2019 nos dejaron en una muy mala posición, hecho que ha causado que perdamos credibilidad como país y no seamos considerados competitivos para otros países", aseveró Decormis. Además, contó que las otras selecciones "no tienen interés" en jugar con la Verde y que para la próxima fecha FIFA de partidos amistosos el equipo nacional aún "no tiene rival".



Decormis sostuvo que ya avisaron a Villegas esta determinación y le agradecen el trabajo realizado con la selección boliviana. La comisión de selecciones que preside Decormis tiene siete días para evaluar las carpetas de los entrenadores para decidir quién reemplazará a Villegas en "este nuevo proceso" y que por ahora no tiene "ningún nombre". "Nosotros queremos estudiar un buen técnico que lleve a la selección a lo más alto, donde no haya otra selección que dude de jugar con Bolivia", recalcó Decormis.







El dirigente recordó que Bolivia se midió en junio de este año con la campeona del mundo Francia, lo que "ha sido un éxito" para la federación y el país, aunque lamentó que ahora "no pueden conseguir un rival".



Sobre la posibilidad del retorno del venezolano César Farías, quien estuvo al mando de la Verde de forma interina en 2018, señaló que "puede ser un posible postor" como cualquier otro técnico.



Según Decormis, ahora la selección necesita estar comandada por una persona que haya hecho seguimiento del fútbol boliviano y sudamericano.



En la Copa América, Bolivia cayó por 3-0 ante el anfitrión Brasil en el partido inaugural, perdió por 1-3 contra Perú y repitió ese resultado adverso frente a Venezuela. Aquella ha sido considerada la "peor" participación de la Verde en el certamen sudamericano. Villegas estuvo al mando de la selección boliviana desde enero de este año.