¡Lluvia de goles! Francia derrotó a Croacia en la Liga de Naciones

Con la ausencia de Kylian Mbappé en Francia, y de Luka Modric e Ivan Rakitic por el lado de Croacia, en el Stade de France se vivió el apasionante duelo entre galos y croatas, por la segunda jornada de la Liga A de la Uefa Nations League.

El partido empezó con un juego aguerrido en la mitad de cancha, en donde ambos equipos intentaron adueñarse de la esférica en los primeros minutos del encuentro, pues es el conjunto de Didier Deschamps empezó a manejar la esférica, mientras el equipo croata esperaba el ataque francés para contragolpear y sorprender con velocidad.



Justamente, en una de esas transiciones rápidas, Croacia consiguió un tiro de esquina, el cual derivó en el primer gol del partido. En el minuto 16, Marcelo Brozovic cobró un tiro de esquina, que segundos más tarde, tras quedar un balón dividido, Dejan Lovren controló en el área y remató con pierna izquierda para darle la ventaja parcial al equipo de Zlatko Dalić.

Con el gol en contra, el equipo francés reaccionó e intentó empatar el partido por medio de Antoine Griezmann, quien el minuto 30 tuvo la oportunidad más clara de gol, pero Dominik Livaković atajó bien, y en el rebote, la defensa despejó a tiempo.



Francia insistió hasta que lo consiguió. En el minuto 43, Griezmann finalizó una jugada colectiva entre Wissam Ben Yedder y Anthony Martial, la cual le dio el empate parcial al equipo galo. Tres minutos más tarde, lo que parecía una igualdad, acabó a favor del conjunto local, pues en el 45+1, Ben Yedder asistió a Martial, quien remató desde el piso, y junto al infortunio del arquero croata (el balón pegó en el palo y rebotó en la espalda del golero), le terminó dando la ventaja a los franceses antes de la primera mitad.



Francia salió en el segundo tiempo con la ventaja a su favor, pero no le duró mucho. Sobre el minuto 55, Josip Brekalo aprovechó las ventajas defensivas del conjunto galo y puso el 2-2 parcial del encuentro.



Pese al empate tempranero, la Selección campeona del Mundo en el 2018 se sobrepuso a las adversidades y con Dayot Upamecano volvió a adelantarse en el marcador. En el minuto 65, el joven central anotó de cabeza el tercer gol de su selección, luego de un tiro de esquina, en el que sin mucha marca, el zaguero del Leipzig entró y cabeceó el balón, dejando sin reacción al portero rival.



Croacia intentó remontar el marcador adueñándose de la pelota, pero nuevamente, el equipo de Deschamps aumentó su ventaja con Olivier Giroud en el minuto 74, el atacante de 33 años anotó desde el punto penal el cuarto gol para los locales. El delantero del Chelsea transformó en gol una polémica mano señalada en el área, que para muchos no debió ser sancionada.



Con el 4-2 final, Francia se quedó con el partido y sigue como líder, junto a Portugal, en el grupo C de la Liga A de la Uefa Uefa Nations League.