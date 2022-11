Mbappé se desahogó previo a Qatar: insultos racistas lo hicieron dudar

A nueve días del inicio del mundial en Qatar, el atacante francés Kylian Mbappé se refirió a los difíciles que pasó con Selección tras errar un penalti en la Eurocopa en 2021 y quedar eliminados. Recibió una lluvia de críticas y de insultos racistas, y se habló de su "fracaso" sin piedad alguna. La estrella del PSG se desahogó.



En charla con Sports Illustrated, Mbappé contó que incluso se replanteó su presencia en Francia pero tuvo personas a su alrededor que lo animaron a no rendirse. El jugador del París es uno de los más valiosos del mundo en la actualidad y también promete ser protagonista con la campeona defensora en Qatar.

"Pensé: 'no puedo jugar para gente que piensa que soy un mono'. No voy a jugar más. Luego reflexioné con la gente que tengo a mi alrededor y me animó a seguir. Rendirse no era un buen mensaje porque soy ejemplo para mucha gente", contó Mbappé.



El atacante brilló con el equipo nacional en Rusia 2018 donde se alzaron con el trofeo mundial tras vencer a Croacia. Ahora que se acerca una nueva competencia mundial recordó que "eso cambió mi vida. Ya era famoso antes, pero después del Mundial fue una locura. Me llevó un tiempo aprender a mantener la calma".



Su motivación para revalidar el título mundial está en su punto máximo. Kylian no aspira a menos. "Vamos a hacer todo, te lo puedo asegurar, es difícil mantenerse al máximo nivel, solo hay un equipo que gana. Para lograr esto, se necesitará mucho. Los rivales tienen problemas, pero también tienen cualidades”.