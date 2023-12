Fixture completo Copa América 2024: así quedaron los enfrentamientos

Conmebol realizó el sorteo oficial de la Copa América 2024 y en Estados Unidos, sede de esta edición 48, se dieron a conocer los cuatro grupos con los 16 clasificados clasificados al certamen internacional, quienes lucharán del 20 de junio al 14 de julio por conseguir el preciado trofeo.

Los grupos iniciarán el 20 de junio en Atlanta entre Argentina vs Canadá/Trinidad y Tobago en Atlanta y de ahí para adelante, esa primera fase se extenderá hasta el 2 de julio de 2024.



De igual manera, los cuartos de final se disputarán del 4 al 6 de julio, las semifinales del 9 al 10, tercer lugar el 13 y el partido por el título será el 14 de julio en el estadio Hard Rock de Miami.



Cabe mencionar que, para esta Copa América, todas las fases se jugarán a un solo partido y serán clasificados para la fase final los dos mejores primeros equipos de cada zona, quienes accederán a cuartos de final y los vendedores de allí lucharán por las semifinales, hasta definir los países que jugarán el tercer lugar y la final.





Fixture completo de partidos en fase de grupos:

​

Fecha 1

​

Argentina vs Canadá/Trinidad y Tobago: 20 de junio en Atlanta (grupo A)

Perú vs Chile: 21 de junio en Arlington (grupo A)

México vs Jamaica: 22 de junio en Houston (grupo B)

Ecuador vs Venezuela: 22 de junio en Santa Clara (grupo B)

Estados Unidos vs Bolivia: 23 de junio en Miami (grupo C)

Uruguay vs Panamá: 23 de junio en Arlington (grupo C)

Brasil vs Costa Rica/Honduras: 24 de junio en Houston (grupo D)

Colombia vs Paraguay: 24 de junio en Inglewood (grupo D)



Fecha 2



Chile vs Argentina: 25 de junio en East Rutherford (grupo A)

Perú vs Canadá/Trinidad o Tobago: 25 de junio en Kansas City (grupo A)

Ecuador vs Jamaica: 26 de junio en Las Vegas (grupo B)

Venezuela vs México: 26 de junio en Inglewood (grupo B)

Uruguay vs Bolivia: 27 de junio en East Rutherford (grupo C)

Panamá vs Estados Unidos: 27 de junio en Atlanta (grupo C)

Colombia vs Costa Rica/Honduras: 28 de junio en Glendale (grupo D)

Paraguay vs Brasil: 28 de junio en Las Vegas (grupo D)



Fecha 3

​

Argentina vs Perú: 29 de junio en Miami Gardens (grupo A)

Canadá/Trinidad y Tobago vs Chile: 29 de junio en Orlando (grupo A)

Jamaica vs Venezuela: 30 de junio en Austin (grupo B)

México vs Ecuador: 30 de junio en Glendale (grupo B)

Bolivia vs Panamá: 1 de julio en Orlando (grupo C)

Estados Unidos vs Uruguay: 1 de julio en Kansas City (grupo C)

Costa Rica/Honduras vs Paraguay: 2 de julio en Austin (grupo D)

Brasil vs Colombia: 2 de julio en Santa Clara (grupo D)