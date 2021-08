Brasil, con dura baja en fecha triple: atacante se lesionó en Premier

Roberto Firmino fue titular en el empate 1-1 entre Liverpool y Chelsea, en un atractivo duelo por la Premier League este sábado. Sin embargo, el atacante brasileño debió ser sustituido antes de terminar el primer tiempo, a causa de una molestia física. El club aseguró que le realizarán exámenes para determinar la gravedad de la lesión.

"Roberto Firmino se someterá a un escáner por una presunta lesión en el tendón de la corva sufrida durante el empate 1-1 del Liverpool con el Chelsea", mencionó Liverpool en un reciente comunicado.



Después del partido, Jürgen Klopp dijo que "Bobby se palpó el tendón de la corva, vino y nos dijo que teníamos que preparar el cambio. Bobby no es nadie que levante la mano cuando no siente nada".



El entrenador dijo que no parece ser una lesión grave, sin embargo esperarán al domingo para saber de qué se trata. Con este panorama, muy difícilmente se le podría ver a Firmino con la Selección de Brasil en la fecha triple que inicia el jueves. Todo dependerá de su evolución.