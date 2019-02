Fifa intentará hacer el primer Mundial con 48 selecciones en Catar

El presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, aseguró este miércoles que buscará estrenar un Mundial de 48 equipos, y ya no de 32, en Catar 2022, lo que anticiparía una ampliación de participantes actualmente prevista para 2026.

Lo hizo en un encuentro con la prensa posterior a la Cumbre Ejecutiva de Fútbol de la FIFA, organizada del lunes a este miércoles en el hotel Parque de los Príncipes de Roma, en el que admitió que se trata de un reto tanto ilusionante como complicado.



"No es fácil, estamos estudiando esa posibilidad (de que participen 48 selecciones) también a nivel de infraestructuras. Objetivamente es muy difícil organizarlo con 48 equipos únicamente en Catar, porque es un país pequeño. Veremos si es posible jugar algunos partidos en países cercanos", afirmó Infantino.



Es un proyecto ambicioso, complicado, además que por cuestiones de infraestructuras, también por razones geopolíticas y por la opinión negativa de la UEFA. Infantino, que negó que las divergencias con la UEFA puedan considerarse como una "guerra", reconoció que las cuestiones geopolíticas son "complejas", pero consideró que ampliar los participantes sería una ocasión para promover el mundo árabe.



"Estoy en la posición de hablar de fútbol y no de política, puedo hablar de manera abierta con todos. Catar está disponible para barajar la posibilidad (de que haya 48 equipos). Si es posible, lo haremos y será un Mundial fantástico, que permitirá descubrir el mundo árabe", aseguró.



Eso sí, la FIFA deberá tomar una decisión definitiva antes de junio, fecha límite porque pocos meses después, en otoño, algunas Federaciones empezarán la fase de clasificación a Catar 2022, destacó Infantino. El suizo, que tiene origen italiano, también bromeó sobre el hecho de que una ampliación de participantes favorecería la clasificación de Italia, gran ausente del Mundial de Rusia 2018 al perder en la repesca clasificatoria contra Suecia.



En su intervención, Infantino se refirió además a la reclamación del Nantes francés por el traspaso al Cardiff City del delantero argentino Emiliano Sala, fallecido el mes pasado en un accidente de avión. "Fue una grave tragedia y estoy cerca de su familia. Hay un organismo de la FIFA que tomará las decisiones necesarias. Yo no soy un técnico y no voy a comentar. Solo deseo que los dos clubes lleguen a un acuerdo", afirmó.



Y por lo que atañe a las polémicas arbitrales que todavía persisten pese a la creciente introducción del VAR, Infantino pidió más respeto para los colegiados y recordó que, según datos de la FIFA, el 99,3 por ciento de las decisiones son correctas. "Hay que calmarse, también los directivos. Estamos hablando de fútbol.



La introducción del VAR en el Mundial de Rusia es un éxito reciente de la FIFA. Fue una decisión corajuda que tomamos, y nos fue bien", aseguró. "Los árbitros son seres humanos y arbitrar es dificilísimo. Pasamos del 95 por ciento al 99,3 por ciento de decisiones acertadas", agregó.