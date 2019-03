FIFA ve 'viable' los 48 equipos en Catar 2022, pero decidirá en junio

El Consejo de la FIFA ve "viable" un Mundial con 48 selecciones en Catar 2022, pero aplazó la decisión definitiva hasta junio, cuando se reúna su Congreso en París, previo a la disputa del Mundial femenino en Francia.

"Conocemos la situación de la región. Catar está abierto a esa opción (la ampliación de 32 a 48 selecciones) y veremos lo que se puede hacer. Exploraremos las posibilidades y en junio habrá una proposición al Congreso", indicó en rueda de prensa el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que se mostró abierto a que otros países de la zona compartan con Catar la organización.



El bloqueo impuesto por Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Bahréin y Egipto, que consideran que el régimen catarí apoya a grupos terroristas, hace que Oman y Kuwait hayan emergido como posibles "socios" en la organización del próximo Mundial. "Un Mundial con 16 selecciones más significa más gastos y también más recursos pero estamos convencidos de que se podrán equilibrar los gastos con los ingresos. Supone una oportunidad para 16 naciones más que pueden soñar con la posibilidad de clasificarse.



En Rusia, hemos tenido equipos como Italia -cuatro veces campeón que no pudo estar- ni Holanda, subcampeón en 2010, Chile y Estados Unidos que no se clasificaron", destacó Infantino, que señaló que 48 "es el número ideal".



El pasado 13 de junio, el Congreso de la FIFA acordó que México, Estados Unidos y Canadá organizasen en 2026 un Mundial con 48 selecciones. Si en Catar se mantiene el mismo esquema la Copa del Mundo 2022 pasará de 64 a 80 partidos, con una duración de 32 días. Frente a los 8 grupos de 4 equipos, se 16 grupos de 3 equipos.



Los dos primeros de cada equipo se clasificarían a dieciseisavos. El reparto acordado entonces de las plazas era el siguiente: Europa tendría 16 (frente a los 13 actuales), África 9 (5), Asia 8 (4), Sudamérica 6 (4), Norte y Centroamérica 6 (3) y Oceanía se asegura una plaza fija (0). Las otras dos plazas saldrían de un torneo de repesca en el que participan seis selecciones.



La decisión definitiva se adoptará el 5 de junio, el mismo día en el que Gianni Infantino será reelegido como presidente, tras ser el único candidato. Infantino también anunció la creación de un nuevo Mundial de Clubes para 2021, -"un real Mundial de Clubes", dijo- en las fechas que estaban destinadas a la Copa Confederaciones, en el que en principio participarán 24 equipos, lo que remitió a posteriores conversaciones con la UEFA, que se ha mostrado contraria a una ampliación del actual formato de la competición.



En ese sentido, la Asociación de Clubes Europeos (ECA) ha enviado una carta a la UEFA para subrayar que ninguno de sus 232 miembros está dispuesto a participar en el nuevo Mundial de Clubes, lo que no pareció importar a Infantino.



"Todos los grandes equipos van a participar. Vamos a seguir debatiendo pero la visión de la FIFA es incluir a todos y nuestra responsabilidad hoy era tomar una decisión", respondió al comentarle el rechazo expresado por los clubes de la asociación europea (ECA).



"Respeto las posiciones de todo el mundo, pero estoy seguro de que al final, clubes, ligas, jugadores y asociaciones estarán muy satisfechos", añadió el presidente de la FIFA que habló de un "impacto positivo en el calendario internacional".



"Ocupa un espacio que ya estaba reservado para jugar", en referencia a la antigua Copa de las Confederaciones. El presidente de la FIFA, de igual forma, desveló que el Mundial femenino de Francia, del 7 de junio al 7 de julio, contará con videoarbitraje.