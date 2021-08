FIFA autoriza la fecha triple de Eliminatorias: así jugaría Colombia

FIFA dio luz verde a la iniciativa de Conmebol y ya es un hecho: en septiembre y octubre se jugarán fechas triples, para ajustar el calendario de las Eliminatorias a Catar 2022.



"Teniendo en cuenta las circunstancias específicas a las que se enfrenta, el Bureau del Consejo decidió, de forma excepcional y sólo para Sudamérica, facilitar la disputa de un partido adicional en cada una de estas ventanas, añadiendo dos días adicionales de cesión", dijo la FIFA.



"La adición de dos días garantizará suficiente tiempo de descanso y preparación entre partidos, teniendo en cuenta las largas distancias tanto desde otros continentes como dentro de Sudamérica que deben cubrir los jugadores. De este modo, se protege su salud, se mitigan los posibles efectos negativos de este intenso calendario y se garantiza al mismo tiempo la deportividad de la competición, así como un retorno más rápido a sus clubes de los jugadores involucrados", añadió.



De esta manera, los partidos de Colombia se jugarían así, a falta del ok oficial de la FCF:



2 de septiembre: Bolivia vs Colombia

6 de septiembre: Paraguay vs Colombia

10 de septiembre: Colombia vs Chile

7 de octubre: Uruguay vs Colombia

11 de octubre: Colombia vs Brasil

15 de octubre: Colombia vs Ecuador