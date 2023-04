Otro Mundial que se queda sin sede: FIFA le quita el derecho a Perú

Después de la decisión de retirarle a Indonesia la sede del Mundial Sub-20, previsto para el mes de mayo, ahora otra competencia se queda sin país anfitrión.

"Tras amplios debates con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la FIFA ha decidido retirar al país andino los derechos de organización de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2023", anunció la FIFA en un comunicado.



Aunque no saben dónde se haría, tienen claro que las fechas no se moverán: "la competición se seguirá disputando del 10 de noviembre al 2 de diciembre del corriente. Más adelante, el Bureau del Consejo de la FIFA nombrará un nuevo anfitrión".



¿Por qué razón ha perdido la sede Perú? "La decisión se adopta tras quedar patente la incapacidad del país para cumplir con sus compromisos y terminar las infraestructuras necesarias para disputar el torneo. A pesar de la buena colaboración entre la FIFA y la FPF, se ha decidido que no se dispone de suficiente tiempo para asegurar la inversión y concluir el trabajo con el gobierno peruano antes del inicio de la competición. La FIFA desea dar las gracias a la FPF por su esfuerzo y no descarta organizar un torneo en Perú en el futuro", dijo la entidad.

Al parecer será Argentina, que había sido eliminada en el Sudamericano, la que recibe la Copa Sub-20. La Sub-17, cuya clasificatoria se disputa en Ecuador, busca quien la reciba.