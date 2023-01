Lewandowski ya conoce a su nuevo seleccionador: de experiencia mundial

Ocho años pasaron para la salida de Fernando Santos de la selección de Portugal con desilusiones en los Mundiales, pero con el título afortunado en la Eurocopa de 2016 en la final contra Francia. Después de una eliminación ante Marruecos en los cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, se confirmó que Santos no sería más director técnico del combinado luso.



Su final por la selección de Portugal no fue para nada positiva, no solo por la eliminación inesperada contra la revelación del Mundial, Marruecos, sino porque se vio envuelto con varios problemas personales con el entorno de Cristiano Ronaldo a quien decidió dejar como suplente en los últimos compromisos dirigidos. Una elección que sin duda alguna, no gustó para nada al delantero ex Real Madrid.

Otra de las selecciones que también se quedó sin director técnico tras el Mundial fue Polonia de Robert Lewandowski. Czeslaw Michniewicz dejó su lugar como estratega del combinado nacional polaco y en la búsqueda de un entrenador ideal, pescaron en otra mundialista como lo fue Portugal y Fernando Santos. Santos de 68 años de edad.



Portugal también ya se movió con el reemplazo de Fernando Santos con la llegada de Roberto Martínez, tercer en el Mundial de Rusia 2018 y de un desilusionante Mundial en Qatar. Sin embargo, es capacitado completamente para tomar las riendas del combinado nacional de Cristiano Ronaldo que probablemente continuará en la selección portuguesa. Polonia confirmó el lunes 23 de enero la oficialización de Fernando Santos, quien sería presentado el martes 24 como nuevo seleccionador.



Fabrizio Romano confirmó que Fernando Santos firmará su contrato con la selección de Polonia en busca de ponerse a tiro para la clasificación a la Eurocopa de 2024 que se disputará en Alemania. El camino empezará en marzo de 2023. Todavía no hay seguridad de hasta cuándo será la vinculación del seleccionador portugués que ya había tenido amplias trayectorias con Portugal, Grecia y ahora será Polonia. En los últimos ocho años, aunque no le fue muy bien en los Mundiales, sí logró la Eurocopa de 2016 y fue subcampeón en 2019 de la Uefa Nations League.