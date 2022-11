Convocatoria de Portugal: Cristiano Ronaldo con un mensaje alentador

Para nadie es un secreto que lo único que le hace falta a jugadores como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo es, sin duda alguna, levantar un Mundial y este 2022 puede ser el momento perfecto para que el argentino o el portugués puedan optar por el título, y es que, tanto la albiceleste como los lusos aparecen como selecciones favoritas para conseguir la gloria.

No obstante, el fútbol no solo se define por favoritismos, sin con jugar una serie de partidos en la que 32 selecciones intentarán quedarse con la gloria mundial. A falta de escasos días para que Catar le de la bienvenida a los combinados nacionales, cada director técnico está barajando sus opciones con las listas oficiales, y uno de ellos que llega mermado es Argentina con bajas. Por los lados de Portugal, la ausencia más sensible es la de Diogo Jota.



Así las cosas, Fernando Santos lanzó su convocatoria días antes del límite con sus 26 jugadores que disputarán el Mundial de Catar, y como era de esperarse, Cristiano Ronaldo, pese al momento disímil que vive, no hizo falta que lo pusieran en duda para el listado definitivo para enfrentar a Uruguay, Corea del Sur y Ghana. Santos también llamó a Joao Félix que tampoco cuenta con mucha suerte, aunque salvó al Atlético de Madrid el fin de semana de perder contra el Espanyol y suma puntos para entrar como opción al equipo ideal de Diego Simeone.



Una vez salió la convocatoria, Cristiano Ronaldo, capitán de la selección de Portugal no dudó en utilizar sus redes sociales para dejar un mensaje alentador de cara al Mundial de Catar. En su quinta Copa del Mundo escribió en Twitter, “¡Una vez más, preparados para elevar bien alto el nombre de Portugal! ¡Hay 26 nombres en la lista del míster, Fernando Santos, pero estamos todos convocados! ¡Forca Portugal!”



Ese fue el aviso que dejó Cristiano Ronaldo previo a viajar a Catar y tener la responsabilidad de cabalgar con otros 25 jugadores para poner a Portugal en la gloria mundial. Además, estos son los otros convocados que comandan la lista de Fernando Santos:

Uma vez mais, prontos para elevar bem alto o nome de Portugal! São 26 os nomes na lista do Mister Fernando Santos, mas estamos todos convocados! Força Portugal!💪🏽🙏🏽 pic.twitter.com/ZYrmIs4deq — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 10, 2022

Porteros:

• Rui Patricio – AS Roma

• José Sá – Wolverhampton

• Diogo Costa – Porto



Defensas:

• Pepe – Porto

• Rubén Días – Manchester City

• Joao Cancelo - Manchester City

• Nuno Mendes – PSG

• Diogo Dalot – Manchester United

• Raphael Guerreiro – Borussia Dortmund

• Danilo Pereira – PSG

• Antonio Silva – Benfica



Volantes:

• Vitinha – PSG

• William Carvalho – Real Betis

• Bernardo Silva – Manchester City

• Joao Mario – Benfica

• Bruno Fernandes – Manchester United

• Ruben Neves – Wolverhampton

• Joao Palhinha – Wolverhampton

• Matheus Nunes – Wolverhampton

• Otávio – Porto



Delanteros:

• Cristiano Ronaldo – Manchester United

• Joao Félix – Atlético de Madrid

• Rafael Leao – AC Milan

• Ricardo Horta – Braga

• Goncalo Ramos – Benfica

• André Silva – RB Leipzig