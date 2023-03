Venezuela confirmó a su nuevo DT: asume discípulo de Pékerman

En la última semana se conoció la salida de José Pékerman de la Selección de Venezuela y este viernes, Jorge Giménez, presidente de la FVF, confirmó al cuerpo técnico encargado de preparar a la vinotinto para la Eliminatoria al Mundial de 2026.



El entrenador argentino Fernando 'Bocha' Batiste, quien hasta hace unos días sonaba como reemplazante de Javier Mascherano en el equipo juvenil de Argentina, será quien sustituya a José Pékerman. Batiste estará acompañado por Leandro Cufré, Jorge Pidal y Vicente Rosales.

“Estoy aquí para anunciar quién estará al frente de nuestra Selección. Será Fernando Batistas, junto Leandro Cufré, Jorge Pidal y Vicente Rosales a los que pido den todo el apoyo” Jorge Giménez, Presidente FVF — FVF (@FVF_Oficial) March 10, 2023

"No hemos dudado en tomar las decisiones a tiempo, cuando alguien no está a la altura de la FVF. Pero también debemos reconocer a los que lo han hecho bien”, dijo Giménez en rueda de prensa, refiriéndose a la salida de 'Don José' y la continuidad de Batiste, quien era uno de sus ayudantes en el equipo de mayores.



"Esta Federación está para defender los colores de nuestra bandera. No vamos a aceptar que se nos siga viendo como la cenicienta de Latinoamérica. El fútbol venezolano se respeta y la camiseta Vinotinto se respeta. Nuestro fútbol aún tiene un camino por recorrer, pero nuestra capacidad, aún en circunstancias difíciles, van a poder sobrellevar todos estos obstáculos”, agregó el directivo.



'Bocha', de 52 años, dirigió equipos juveniles de Armenia y Argentina. Su último proceso al frente de una selección fue con el equipo olímpico de la albiceleste entre 2018 y 2021 (logrando oro Panamericano y el título del Preolímpico en 2020); posteriormente llegó a Venezuela como asistente de Pékerman.