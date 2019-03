Termina la polémica: Dudamel seguirá siendo el técnico de Venezuela

Rafael Dudamel seguirá siendo el director técnico de la Selección de Venezuela. Así lo ratificó la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) en un comunicado oficial en sus redes sociales. El entrenador seguirá al mando luego de poner su cargo a disposición de los directivos por "politización" en el equipo.

El comunicado expresa:



"En una reunión del Consejo Directivo de la Federación Venezolana de Fútbol, celebrada la tarde de este jueves 28 de marzo de 2019 en la sede del organismo, en Caracas, se decidió por unanimidad de sus miembros ratificar en su cargo al seleccionador nacional de fútbol de Venezuela al director técnico Rafael Dudamel Ochoa", añadió la FVF.



Con este comunicado se da tranquilidad de que el técnico seguirá al mando de la selección de Venezuela luego del polémico caso que se dio luego del partido contra Argentina por la visita de un embajador de Juan Guaidó en Madrid.



Por esto, Dudamel expresó lo siguiente luego de la victoria 3-1 contra la albiceleste: "He conversado con el vicepresidente y he puesto mi cargo a disposición de los dirigentes, porque todo este tiempo estamos navegando en aguas muy turbias. Se ha politizado todo y soy el director de una selección del país entero", fueron las palabras de Dudamel en la rueda de prensa luego de la victoria sobre Argentina.



Sin embargo, en la reunión que se dio entre directivos y el entrenador, quedó un parte de tranquilidad para los hinchas venezolanos que no estuvieron nada contentos con la situación que se presentó en su selección.



Por último, la FVF puso a decisión del técnico su continuidad: “Queda de usted, la decisión de continuar en el cargo ratificado por esta comunicación”, añadió.