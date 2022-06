Ecuador no se queda quieto: posible demanda a Chile por daño a imagen

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, aseguró este jueves que su organismo no descarta tomar acciones legales contra la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile por las afectaciones causadas en su denuncia del caso Byron Castillo.





“La afectación es grande tanto al nombre del país, como al nombre de la federación, como al de nuestras autoridades y, por supuesto, al del jugador”, señaló Egas en la emisora Radio La Red, donde reiteró que Ecuador no ha incumplido ningún reglamento.



“Si (el caso) se presta para iniciar alguna acción legal que repare toda esa afectación, no tengan dudas de que lo perseguiremos porque estamos realmente dolidos por lo que ha hecho la ANFP de Chile”, insistió Egas.



En mayo, la ANFP de Chile denunció a Ecuador ante la FIFA por una supuesta alineación indebida de Byron Castillo en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022, una maniobra con la intención de alcanzar un cupo para la Copa del Mundo ante una eventual sanción para la Tricolor.



La denuncia se basa en que Castillo presentó supuestos documentos falsos en el juicio celebrado el año pasado, donde le fue ratificada su nacionalidad y su origen ecuatoriano, tras años de dudas y rumores que apuntaban a que nació en Colombia.



“La Federación tuvo mucho cuidado en este caso. Mientras el jugador tenía una disputa sobre la consistencia de sus documentos, no sobre su nacionalidad, la Federación se abstuvo de convocarlo”, recordó Egas.



“Una vez que la decisión de la Justicia ecuatoriana y de los organismos competentes fue definitiva y señalaba que el jugador debía tener todos los derechos de cualquier ciudadano ecuatoriano, no había ningún motivo para no convocarlo”, agregó.



El máximo dirigente de la FEF aseguró que tanto la ANFP como el abogado contratado por esta, el brasileño Eduardo Carlezzo, “han sido poco responsables”.



“Me apena mucho porque lo que se ha montado es un circo mediático alrededor de este tema, principalmente por la ANFP y por su abogado, que parece creer que este partido se juega desde lo mediático y de sembrar en el público dudas”, apostilló.



Egas apuntó que “los documentos que vemos que Chile y que los medios chilenos presentan una y otra vez son los mismos que se usaron durante el proceso que terminó con la decisión de la Justicia ecuatoriana de otorgar a Byron un registro limpio y documentos que acrediten su nacionalidad, sin posibilidad a cuestionamientos”.



“Chile puede haber incluido en su escrito (a la FIFA) un millón de suposiciones y temas, sobre todo sacados de redes sociales, que además fueron parte del proceso judicial, pero no ha habido una investigación oficial sobre el tema”, recalcó Egas.



“Sería ilógico pensar que la FIFA pueda resolver sin una investigación oficial al tema, tomando solo en cuenta lo que pudiera constar en el escrito de la ANFP de Chile”, añadió.



El presidente de la Federación Ecuatoriana afirmó que su equipo está preparado para defender su posición en todas las instancias que sean necesarias, ya que “Chile ha anticipado que apelará de haber una decisión favorable a Ecuador”.



Una vez salga la resolución de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, el caso puede ser revisado por la Comisión de Apelación y, si alguna parte está disconforme con ese segundo veredicto, puede recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).



Egas indicó que desconoce si la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha enviado alguna posición, pues entiende que su planteamiento era “abstraerse totalmente de tema, jugar su repechaje que se lo ganaron en la cancha y no intervenir en el tema”.



EFE