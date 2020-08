Falleció el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol

El presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jesús Berardinelli, quien se encontraba detenido desde hace dos semanas por malversación de fondos públicos, falleció este jueves en Caracas, según informó la institución deportiva. Barardinelli, de 61 años de edad, sufrió un síncope pocas horas después de su detención, por lo que fue internado bajo vigilancia en la Unidad de Cuidados Intensivos de un centro hospitalario de Caracas, donde hoy murió.

"Cumplimos con el penoso deber de informar que hoy ha fallecido el ingeniero Jesús Berardinelli, quien fuera presidente de la FVF. A sus familiares y amigos hacemos llegar nuestra sentida palabra de pesar por tan dolorosa perdida que enluta el fútbol nacional", informó la FVF en su cuenta de Twitter.



La causa de la muerte se desconoce, ya que la FVF no brindó información al respecto, aunque Berardinelli padecía diabetes, hipertensión y tenía problemas renales. La noticia generó la inmediata solidaridad de los clubes profesionales y algunas figuras del deporte venezolano, así como de la Conmebol, que lamentó "profundamente" la muerte del directivo.



"Hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias a su familia, así como a amigos y compañeros de la FVF", dijo en Twitter la institución. Berardinelli fue detenido el pasado 22 de julio bajo el cargo de malversación de fondos públicos, falsificación documental y difamación contra el exseleccionador de la Vinotinto Rafael Dudamel, según medios locales. Entonces, la Fiscalía venezolana no respondió a una solicitud de información de Efe sobre el caso, y tampoco había anunciado la emisión de una boleta de captura contra Berardinelli.



Sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) anunció a mediados de julio la apertura de una investigación contra Berardinelli al tiempo que solicitó a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) la suspensión de las transacciones bancarias relacionadas con él.



Todo ello, explicó la Contraloría en un comunicado, "obedece a presuntas irregularidades administrativas, en las que se evidencia el manejo irregular de millones de dólares otorgados por el Estado venezolano para el desarrollo de actividades deportivas de la FVF y que no fueron utilizados para tal fin". La CGR informó entonces que Berardinelli estaba incurso en una investigación por presuntas irregularidades cometidas "en el ejercicio de sus funciones como primer vicepresidente" de la FVF, cargo que desempeñó hasta marzo pasado cuando asumió la presidencia. La Federación respondió entonces con un comunicado en el que advertía que ningún directivo maneja las finanzas del ente, que están bajo el cuidado de "funcionarios altamente calificados".