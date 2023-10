Pellistri se quejó del horario del partido entre Colombia y Uruguay

Sigue la polémica en torno al horario del juego ente la Selección Colombia y Uruguay que se disputará este jueves a las 3:30 p.m. en el estadio Metropolitano de Barranquilla.



Ahora, la queja por el horario llega por el lado del seleccionado uruguayo en especial de Facundo Pellistri, jugador de Manchester United, quien cree que se perjudicará el espectáculo por el intenso calor.



"Obviamente va a hacer mucho calor, va a perjudicar al espectáculo porque el ritmo va a ser más bajo, pero los dos lo vamos a sufrir, no creo que haya ventaja en ese sentido", mencionó el futbolista.

Por su parte, habló de la importancia que Uruguay le dará al juego aéreo en este partido: "En ese tema estamos fuertes, bien, siempre nos caracterizamos por eso, nos gusta ese terreno".



Además, se refirió al plan de juego de los charrúas para vencer a Colombia: "Eso está muy claro, vamos a jugar, ya sea de visitante o de local. Siempre tenemos la misma filosofía: salir a buscar, presionar y meterle mucha dinámica. No nos condiciona tanto al rival, en las condiciones que sea salimos a jugar como si estuviéramos en Uruguay".



Pellistri también se refirió al rol que le pidió Marcelo Bielsa en su posición como extremo por derecha: "Hoy por hoy en el fútbol moderno el extremo tiene que cumplir los dos roles y Bielsa quiere un equipo compacto, esos huecos no se pueden dejar. Una vez que se recupere la pelota hay que salir rápido y cumplir ese rol de extremo".



Finalmente, destacó a Bielsa y su capacidad de preparar todos los partidos sin que se le pase algo por alto: "Todos conocemos la clase de entrenador que es, no deja ningún detalle suelto y tiene todo preparado. A veces entrenamos muchos sistemas distintos para estar prontos por cualquier cosa que pase".