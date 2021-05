No será igual sin ellos: las estrellas que se bajaron de la Eurocopa

Faltan dos semanas y media para el inicio de la Eurocopa, las selecciones empiezan a develar sus listas de convocados y en dicho sentido el número de estrellas ausentes crece cada vez más.

​

Bien sea por cuestiones médicas o decisiones netamente deportivas, el máximo torneo del ‘Viejo Continente’ no podrá contar con futbolistas reconocidos a nivel mundial. Acá hacemos un recuento de varios casos, pero como no todas las selecciones han dado su listado final, el número podría aumentar con el pasar de los días.

España: Sin lugar a dudas, la selección que está en boca de todos. Primero porque es la última en entregar su lista de convocados, segundo porque su gran capitán, Sergio Ramos, no fue llamado por el entrenador Luis Enrique y tercero porque es la primera vez en la historia que no es convocado algún futbolista del Real Madrid.



En este orden de ideas los grandes ausentes son: Ramos (Real Madrid), Dani Carvajal (Real Madrid), Marco Asensio (Real Madrid), Iago Aspas (Celta) y Jesús Navas (Sevilla). Los dos primeros por lesión, los demás por decisión técnica.



Francia: La campeona del mundo tiene un montón de jugadores por fuera de convocatoria, más que todo por la calidad de sus futbolistas. Tienen demasiado de dónde escoger. Lo que popularmente llaman “un problema lindo” para el técnico Deschamps.



Los grandes ausentes son: Theo Hernández (AC Milan), Dayot Upamecano (RB Leipzig), Ferland Mendy (Real Madrid), Eduardo Camavinga (Rennes), Nabil Fekir (Real Betis), Alexandre Lacazette (Arsenal) y Anthony Martial (Manchester United). Tanto Mendy como Martial se bajan de la Copa por problemas físicos.



Alemania: El equipo de Joachim Löw tendrá en sus filas a casi que todo su equipo de gala, salvo dos excepciones. Tanto Marc André Ter Stegen como Marco Reus dijeron adiós.



El guardameta del Barcelona fue descartado por estar recuperándose de su lesión, mientras que el atacante del Borussia Dortmund manifestó estar cansado y necesitar un respiro.