Así avanza la Eurocopa: repase resultados, posiciones y próxima fecha

Este martes, con acción en el "grupo de la muerte" se bajó el telón en la primera jornada de la fase de grupos en la Eurocopa 2020. Portugal y Francia debutaron con victorias sobre Hungría y Alemania, respectivamente.



A continuación, hacemos un repaso a los resultados, las posiciones en los diferentes grupos y la próxima jornada que iniciará este miércoles.

Resultados fecha 1



Turquía 0-3 Italia

Gales 1-1 Suiza

Dinamarca 0-1 Finlandia

Bélgica 3-0 Rusia

Inglaterra 1-0 Croacia

Austria 3-1 Macedonia

Países Bajos 3-2 Ucrania

Escocia 0-2 R. Checa

Polonia 1-2 Eslovaquia

España 0-0 Suecia

Hungría 0-3 Portugal

Francia 1-0 Alemania



Tablas de posiciones



GRUPO A

1. Italia - 3 pts

2. Gales - 1 pt

3. Suiza - 1 pt

4. Turquía - 0 pts



GRUPO B

1. Bélgica - 3 pts

2. Finlandia - 3 pts

3. Dinamarca - 0 pts

4. Rusia - 0 pts



GRUPO C

1. Austria - 3 pts

2. Países Bajos - 3 pts

3. Ucrania - 0 pts

4. Macedona Norte - 0 pts



GRUPO D

1. R. Checa - 3 pts

2. Inglaterra - 3 pts

3. Croacia - 0 pts

4. Escocia - 0 pts



GRUPO E

1. Eslovaquia - 3 pts

2. España - 1 pt

3. Suecia - 1 pt

4. Polonia - 0 pts



GRUPO F

1. Portugal - 3 pts

2. Francia - 3 pts

3. Alemania - 0 pts

4. Hungría - 0 pts



Así será la fecha 2



Miércoles, 16 de junio

​8:00 am | Finlandia vs Rusia

11:00 am | Turquía vs Gales

2:00 pm | Italia vs Suiza



Jueves, 17 de junio

8:00 am | Ucrania vs Macedonia

11:00 am | Dinamarca vs Bélgica

2:00 pm | Países Bajos vs Austria



Viernes, 18 de junio

8:00 am | Suecia vs Eslovaquia

11:00 am | Croacia vs R. Checa

2:00 pm | Inglaterra vs Escocia



Sábado, 19 de junio

8:00 am | Hungría vs Francia

11:00 am | Portugal vs Alemania

2:00 pm | España vs Polonia