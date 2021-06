¡Malas noticias! Holanda perdería ficha clave para debut en Eurocopa

El defensa de Juventus, Matthijs de Ligt, es duda para el estreno de Holanda contra Ucrania en la Eurocopa debido a una lesión en la ingle y dijo este jueves que hará "todo lo posible" para recuperarse a tiempo.



"Jugar el partido del domingo contra Ucrania es sin duda mi objetivo, queda por ver si es factible", comentó el central estrella de Países Bajos en una rueda de prensa. "Es cuestión de esperar unos días y ver cómo me recupero, pero espero poder hacer todo el entrenamiento con el grupo en los próximos días", añadió.



De Ligt experimentó las primeras molestias el pasado sábado y desde entonces trabaja en un programa individual para recuperarse. Se ejercitó con el resto de sus compañeros en el entrenamiento de hoy, pero no participó en el partido de prueba que se disputó al final.



El central tuvo palabras de elogio para Jurriën Timber, el defensa del Ajax que jugó en su lugar en el amistoso de la semana pasada en casa, contra Georgia (3-0). "Es tranquilo con el balón, busca la solución de adecuada y se mantiene firme en la defensa. Creo que lo hizo muy bien", valoró.



El seleccionador Frank de Boer no podrá contar en la Eurocopa con el central del Liverpool Virgil van Dijk, que se auto descartó para el torneo por la rotura de ligamentos sufrida en octubre del año pasado. Holanda arranca el campeonato el 13 de junio contra Ucrania en un partido correspondiente al grupo C, en el que también están encuadradas Austria y Macedonia del Norte.