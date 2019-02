El grupo de la muerte del Sub 20: Argentina la tendrá muy complicada

Con el sorteo realizado, ya se empiezan a hacer especulaciones de lo que se verá en el Mundial y, aunque todavía es temprano para empezar con las aseveraciones, el grupo de Argentina, en el que también están las selecciones de Corea, Portugal y Suráfrica, es, sin conocer el nivel en el que llegará cada país, el más complicado de la competencia.

Argentina: los gauchos no tuvieron una presentación sobresaliente en el Suramericano, tienen un buen ataque pero deben mejorar mucho para lograr una buena presentación. Fueron segundos en el Suramericano de Chile.



Argentina sabe qué es ser campeón, sin embargo, los dos últimos mundiales se quedó en la primera ronda y no logra una campaña destacable desde que Lionel Messi y Sergio Agüero condujeron sus equipos hasta lo más alto de la categoría.



Portugal: es el rival a vencer en el grupo y el favorito de todos. Llega tras consagrarse campeón de la categoría en Europa y su último título en un Mundial lo consiguió de la mano de Carlos Queiroz. Es un equipo sólido, que se complicó solo en la final de la Eurocopa Sub 20 y que si juega como lo hizo durante el torneo del viejo continente, no va a tener mayores problemas en el grupo.



Corea: logró la clasificación al meterse segundo de la eliminatoria luego de perder la final frente a Arabia Saudita. Es un equipo goleador, estuvo muy cerca de ser campeón y los jugadores se conocen desde categorías previas.



Suráfrica: los africanos lograron su segunda mejor campaña clasificatoria desde 1997, quedaron subcampeones de la zona tras perder con Nigeria y les dieron problemas a todos los equipos contra los que jugaron. Tiene jugadores con experiencia, varios de ellos jugando en Europa y en algunas de las principales ligas. Su técnico podría sumar variantes teniendo en cuenta que hay jugadores que se pueden sumar para aportar.



Aunque, de nuestro lado, consideramos al Grupo F como el más parejo y con un nivel bastante alto, el Grupo B, donde están: Italia, subcampeón de Europa, Ecuador, campeón suramericano y México, como representante de Concacaf, junto a Japón, que fue semifinalista, también puede resultar muy entretenido y luchado.