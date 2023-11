¡Solo quedan cuatro! Se definen las semifinales del Mundial Sub-17

Este martes 28 de octubre se decidirán las dos selecciones que jugarán la gran final de la Copa del Mundo Sub-17 de Indonesia 2023, y solamente existe un equipo sudamericano en estos cuatro equipos que aún quedan en el torneo.

Argentina, Alemania, Francia y Malí son las afortunadas selecciones que participarán en esta fase semifinal, todos con el gran objetivo de salir campeón el próximo sábado 2 de diciembre en la ciudad de Surakarta.

La primera semifinal será entre los sudamericanos enfrentando a los ‘teutones’ en la misma ciudad donde se definirá al campeón del torneo. Argentina llega a este enfrentamiento luego de vencer en el clásico sudamericano, y por goleada 3-0 a Brasil por cuartos de final. Mientras que Alemania tuvo que sufrir ante España para asegurar su cupo a los cuatro mejores.

En el otro lado de la moneda, Francia y Malí también se verán las caras en Surakarta. La selección ‘gala’ viene de vencer en los cuartos de final 1-0 a Uzbekistán, mientras que los africanos vencieron a Marruecos con el mismo resultado.

De esta manera serán los horarios para ver ambos compromisos.

Copa Mundial de la FIFA Sub-17 Indonesia - Semifinales



Argentina vs. Alemania / martes 28 de noviembre - 3:30 a.m.*

Francia vs. Malí / martes 28 de noviembre - 7:00 a.m.



* Hora colombiana