Estas son las reglas del fútbol vigentes, que tienen aval de FIFA

El fútbol tiene 17 ‘leyes de juego’ que están regidas por la International Board, una asociación internacional conformada por las asociaciones de fútbol del Reino Unido y la Fifa. Esas ‘reglas’ se aplican tanto en un terreno de juego particular como en la final de la Copa del Mundo.



Las Reglas de Juego 2018/19

Como ya se mencionó, el fútbol cuenta con “17 reglas básicas”. Las cuales, de acuerdo al reglamento correspondiente para el periodo 2018/19, son, a la fecha, las siguientes:



Regla 1: el terreno de juego. En este punto se establecen las características del terreno, como su marcación, sus dimensiones, el área de meta, el área de penalti, el área de esquina, el área técnica, los banderines, las porterías, la publicidad comercial, los logotipos y emblemas y la detección automática de goles (DAG), que son los sistemas que pueden usarse para verificar si se ha anotado un gol y ayudar al árbitro en su decisión.



La novedad en este caso es la reglamentación relacionada con los árbitros asistentes de video (VAR). El reglamento especifica que los partidos que cuentan con este sistema deben tener una sala de video y, por lo menos, un área de revisión.



Sobre la sala de video, el reglamento explica que será el lugar “donde realizan su labor el árbitro asistente de vídeo (VAR), su asistente (AVAR) y el técnico de repeticiones”. Aclara, además, que a esta solo tiene acceso personal autorizado. “Será expulsado todo jugador, jugador sustituto o jugador sustituido que acceda a la sala de vídeo. Asimismo, se expulsará del área técnica a aquel oficial del equipo que entre en la sala de vídeo”, explica el reglamento.



Por otro lado, sobre el área de revisión, el reglamento explica que esta se destinará al árbitro para que allí pueda llevar a cabo una revisión en el terreno de juego. El área, según indica el documento, deberá estar “situada en un lugar visible fuera del terreno de juego y claramente marcada”.



Y añade: “se amonestará a todos aquellos jugadores o jugadores sustitutos que entren en el área de revisión. Si el que accede fuera un miembro del cuerpo técnico, se le advertirá públicamente de forma oficial o se le amonestará con tarjeta amarilla allí donde se usen estas para el cuerpo técnico”.



Regla 2: el balón. En este punto se explican las característica y medidas del balón que se utiliza en el juego, así como el proceso de sustitución que se debe adelantar en caso de que este resulte defectuoso. Entre otras cosas, el balón, según el reglamento, debe “ser esférico, estar fabricado con materiales adecuados, tener una circunferencia comprendida entre 68 y 70 centímetros, tener un peso comprendido entre 410 y 450 gramos al comienzo del partido, tener una presión equivalente a 0.6–1.1 atmósferas (600–1100 g/cm2) al nivel del mar”.



Regla 3. Los jugadores. El reglamento explica en este punto, entre otras cosas, el número de jugadores por encuentro. “Un partido es jugado por dos equipos, cada uno de ellos con un máximo de once jugadores, de los que uno de ellos será el guardameta. El partido no comenzará ni proseguirá si uno de los equipos tiene menos de siete jugadores”, señala el documento.



La novedad en este punto está relacionada con el número de sustituciones correspondientes a competiciones oficiales. “El reglamento de la competición deberá estipular si se puede utilizar un jugador sustituto adicional si el partido llega a la prórroga (incluso si los equipos han hecho uso de todas las sustituciones permitidas)”, aclara el documento.



Regla 4. El equipamiento de los jugadores. La principal modificación para el reglamento vigente está relacionada con la comunicación electrónica. Según el reglamento, toda la plantilla de jugadores tiene prohibido llevar o utilizar cualquier equipo electrónico de comunicación, de lo contrario será causal suficiente de expulsión.



De otro lado, según explica el documento, “se permite el uso de todo tipo de sistemas electrónicos de comunicación por parte del cuerpo técnico, en lo que respecta exclusivamente al bienestar y la seguridad del jugador o por razones tácticas o de instrucción, pero solo se pueden usar equipos pequeños y portátiles (p.ej. micrófonos, auriculares, teléfonos móviles/inteligentes, relojes inteligentes, tabletas, ordenadores portátiles)”.



Regla 5. El árbitro. La regla explica que el árbitro cuenta con la autoridad total para hacer cumplir las Reglas de Juego del encuentro. En este punto, además, aclara el rol del árbitro asistente de video (VAR). “La actuación de los VAR solo estará permitida cuando el organizador del encuentro o de la competición cumpla todos los requisitos del Protocolo del VAR y los requisitos de implementación (descritos en el Protocolo del VAR) y haya recibido por escrito el permiso del IFAB y de la Fifa”, explica el documento.



En ese sentido, el VAR solo podrá asistir al árbitro cuando se trate de un “error claro y manifiesto” o un “incidente grave inadvertido” relacionado con un gol o no gol, penalti o no penalti, una tarjeta roja directa o una confusión de identidad.



Regla 6. Los otros miembros del equipo arbitral. El reglamento explica que “se podrán designar para un partido otros miembros del equipo arbitral (dos árbitros asistentes, el cuarto árbitro, dos árbitros asistentes adicionales, el árbitro asistente de reserva, el árbitro asistente de vídeo (VAR) y al menos un asistente de este (AVAR))”. Estos, asegura el documento, será de ayuda para al árbitro en lo que se refiere a controlar el partido de acuerdo a lo establecido en las Reglas de Juego. La decisión final, sin embargo, siempre recaerá en el árbitro, especifica el reglamento.



Regla 7. La duración del partido. Se mantienen los tradicionales 45 minutos para dos periodos de juego, así como la pausa del medio tiempo, que no debe ser superior a 15 minutos.



Regla 8. Inicio y reanudación del juego. El juego, indica el reglamento, “iniciará con un saque inicial al comienzo de cada tiempo de un partido, del tiempo suplementario y después de cada gol marcado. Los tiros libres (directos o indirectos), penaltis, saques de banda, saques de meta y saques de esquina constituyen otros tipos de reanudación del juego”.



Regla 9. El balón en juego o fuera de juego. Según el reglamento, el balón está fuera de juego cuando “haya atravesado completamente la línea de meta o de banda, ya sea por el suelo o por el aire. O cuando el juego haya sido detenido por el árbitro”. De lo contrario, el balón estará en juego.



Regla 10. El resultado del partido. En este punto se aclaran las condiciones para que un gol marcado se válido, así como las condiciones para que un equipo resulte ganador. Ambos, ajustados a los tradicional del juego.



Regla 11. El fuera de juego. Después de distintas modificaciones, en la actualidad, según el reglamento, se considera que un jugador se encuentra en posición de fuera de juego si “cualquier parte de su cabeza, cuerpo o pies se encuentra en la mitad del terreno de juego adversario (excluyendo la línea media)” o si “cualquier parte de su cabeza, cuerpo o pies se halla más cerca de la línea de meta contraria que el balón y el penúltimo adversario”.



Regla 12. Faltas y conductas incorrectas. En este punto, el reglamento aclara que “los tiros libres directos e indirectos y los penaltis solamente podrán concederse por infracciones cometidas cuando el balón esté en juego”.

Regla 13. Los tiros libres. El reglamento establece, entre otras cosas, que “se concederá un tiro libre directo o indirecto al equipo adversario de un jugador, jugador sustituto, jugador sustituido o expulsado o miembro del cuerpo técnico responsable de una falta o infracción”.



Regla 14. El penalti. Por otro lado, el reglamento establece que la figura del penalti se concederá “si un jugador comete una infracción sancionable con tiro libre directo dentro de su área de penalti o fuera del terreno de juego como parte del juego”. También aclara las condiciones en las que el penalti debe cobrarse.



Regla 15. El saque de banda. Sobre el saque de banda, el reglamento indica que este se concede “a los adversarios del último jugador que tocó el balón antes de atravesar la línea de banda por el suelo o por el aire”. También explica que no se puede anotar un gol directamente de un saque de banda si “el balón entra en la portería del adversario, se concederá un saque de meta” o si “el balón entra en la portería del lanzador, se concederá un saque de esquina”.



Regla 16. El saque de meta. El reglamento explica que “se concederá un saque de meta cuando el balón haya atravesado completamente la línea de meta, por el suelo o por el aire, siendo el último en tocar el balón un jugador del equipo atacante, y no se haya marcado un gol”.



Regla 17. El saque de esquina. Por último, el reglamento aborda las condiciones del saque de esquina, el cual solo se concede, según el documento oficial, “cuando el balón haya atravesado completamente la línea de meta, por el suelo o por el aire, siendo el último en tocar el balón un jugador del equipo defensor, y no se haya marcado un gol”.