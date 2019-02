Copa América 2020: millonaria propuesta de Estados Unidos a Conmebol

El sueño americano. A Estados Unidos le quedó gustando ser el organizador de la Copa América, como lo hizo en 2016 con el torneo Centenario, y ahora quiere ser la sede del evento de 2020, en un formato similar al de hace tres años: 16 selecciones, las diez de Conmebol y seis de la Concacaf.



Según adelantó el ‘New York Times’, la US Soccer (Federación estadounidense) tiene preparada una jugosa propuesta para la Conmebol, y de hecho ya habrían sido enviadas las invitaciones a las diez federaciones suramericanas.



Y los ‘gringos’ tienen un presupuesto de 200 millones de dólares para que no les nieguen la posibilidad de ser organizadores. Se habla de que el campeón del certamen se llevaría unos 11 millones de billetes verdes; pero como hay para todos, ofrecerían 4 millones de dólares a cada país solo por asistir.



Incluso la US Soccer alista una novedosa oferta, en la que se cubren gastos de viajes dentro del país norteamericano, y hasta pagarían por cada punto ganado en la Copa.



Al parecer la Conmebol no está muy interesada, pues las relaciones con los estadounidenses no están en su mejor punto. Sin embargo, el presidente de la US Soccer, Carlos Cordeiro, espera reunirse próximamente con los dirigentes del fútbol suramericano.